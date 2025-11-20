ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 20. csütörtök
Nyitókép: Pixabay

Rossz hír az autósoknak, újfajta adó jöhet

Infostart

Közelíteni tervezik az elektromos és a hagyományos autók adózását Angliában.

A tervek szerint nem csak az állami ösztönzők csökken, de 2028-tól még újfajta adó is sújthatja a villanyautósokat Angliában – írja az autoszektor.hu.

Az Egyesült Királyságban 1,3 millió elektromos autó van az utakon. Ezek tulajdonosait sújtaná az új adó. Minden megtett mérföld után 3 penny volna az „útdíj”, ami egy átlagos autó esetén 250 font (kb. 110 ezer forint) kiadást jelentene évente. Az intézkedésből évente közel 2 milliárd font lenne a bevétel, de ez még mindig nagyon messze van a hagyományos üzemanyag jövedéki adójából várható 24,4 milliárd fonttól 2025-2026-ban.

Az új fizetési kötelezettség elsődleges célja a hagyományos és az elektromos járművek közötti adókülönbségek megszüntetése.

A másik ok az infrastrukturális erőforrásokkal kapcsolatos: az utakat, a karbantartást és a közszolgáltatásokat finanszírozni kell, az akkumulátoros autók növekvő száma pedig csökkenti a jövedéki adóból származó bevételeket.

A harmadik ok gazdasági-pénzügyi jellegű: az új adó hozzájárulna a költségvetési lyuk csökkentéséhez, az általános adók további emelése nélkül.

