ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.97
usd:
330.97
bux:
107572.32
2025. november 17. hétfő Gergő, Hortenzia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Getty Images/

Szörnyű baleset Bács-Kiskunban

Infostart / MTI

Egy ember életét vesztette abban a balesetben, amelyben egy személyautó és egy teherautó frontálisan ütközött hétfőn a reggeli órákban az 51-es főúton, a Bács-Kiskun vármegyei Szalkszentmárton és Dunavecse között. Az utat teljes szélességében lezárták – közölte a vármegyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Dabis Krisztina elmondta: a személygépkocsi eddig ismeretlen okból tért át a főút szemközti sávjába a 68. kilométerszelvénynél. A baleset következtében a sofőr a helyszínen belehalt a sérüléseibe, míg a teherautóban utazók közül ketten könnyebben sérültek.

A Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a dunaújvárosi hivatásos, a kunszentmártoni önkormányzati és a szalkszentmártoni önkéntes tűzoltókat riasztották a balesethez, ahol a helyszínelés és a műszaki mentés idejére teljes szélességében lezárták a főutat.

Kezdőlap    Autó    Szörnyű baleset Bács-Kiskunban

közlekedés

autó

halálos baleset

teherautó

frontális ütközés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: 11 lépéssel támogatjuk a vállalkozásokat, fél évvel elhalasztjuk a benzin jövedéki adójának emelését

Orbán Viktor: 11 lépéssel támogatjuk a vállalkozásokat, fél évvel elhalasztjuk a benzin jövedéki adójának emelését

Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke tartott közös sajtótájékoztatót: 11 pontos intézkedéscsomaggal segítik a vállalkozásokat. Fél évig elhalasztják az üzemanyagok jövedéki adójának emelését.
 

Már csak hetei vannak a kormánynak a vállalás teljesítésére a szakszervezeti szövetség szerint

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Bulituristák vagy tudatos utazók: miért vonzó Magyarország? Csendes Olivér, Inforádió, Aréna
Washington után: erősödik-e a magyar álláspont az EU-ban? Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.17. hétfő, 18:00
Nemes Imre
országos főállatorvos, a Nébih elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Brutális költség miatt tiltakoznak a magyar boltok

Brutális költség miatt tiltakoznak a magyar boltok

A SZÉP-kártya élelmiszerbolti felhasználhatóságának újbóli kiterjesztése egyszerre érinti a lakossági vásárlási lehetőségeket és a kiskereskedelem működését. A lépésnek vannak támogató és kritikusai is, különösen a tranzakciós díjak miatt. A boltok szerint a jelenlegi költségszint jelentős terhet ró rájuk, ami egyes termékeknél akár veszteséget is okozhat. Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) módosításokat sürget.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Még egy nagy lemaradó: Nigéria sem lesz ott a vébén jövő nyáron

Még egy nagy lemaradó: Nigéria sem lesz ott a vébén jövő nyáron

A Kongói DK válogatottja tizenegyespárbajban legyőzte Nigériát, így biztosította helyét a selejtezőben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump calls on House Republicans to vote to release Epstein files

Trump calls on House Republicans to vote to release Epstein files

"We have nothing to hide," the US president writes after previously resisting publishing the documents.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 17. 05:45
Nagyon kilőtt az igény az elektromos autótöltőkre idehaza, léptek a szolgáltatók
2025. november 15. 08:34
E-autózás: leállnak egy időre a Mobiliti töltői
×
×
×
×