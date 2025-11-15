ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 15. szombat
Útépítési munkálatokat jelző közlekedési táblák az út szélén.
Nyitókép: Getty Images/Evgen_Prozhyrko

Most nem a legjobb választás az M0-s

Infostart / MTI

Forgalomkorlátozás lesz két szakaszon is reggeltől délutánig.

Hurokdetektor-javítás miatt forgalomkorlátozás várható szombat délelőtt az M0-s autóúton az M5-ös autópálya irányából az M1-es autópálya felé, Diósd térségében – közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

A közlemény szerint a forgalomszámláló hurok javítási ideje alatt reggel 8 és délelőtt 10 óra között a legbelső sávon, 10 és 12 óra között pedig két sávon haladhat majd a forgalom. Az autóút jelentős forgalma miatt torlódások alakulhatnak ki – írták.

Halásztelek és Nagytétény térségében szombat reggel 7 és 17 óra között szintén forgalomkorlátozás várható az M0-s autóuton burkolatjavítás miatt.

A Magyar Közút tájékoztatása szerint a Deák Ferenc hídon (Hárosi Duna-híd) – az M0-s autóúton az M5-ös autópálya irányából az M1-es autópálya irányába – csak a legbelső forgalmi sávon haladhat a forgalom.

Az autóút jelentős forgalma miatt itt is torlódások alakulhatnak ki.

