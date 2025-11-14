Tél tábornok a tankolókra támad

Az átállás Magyarországon november 15-re történik meg, és egészen február végéig (cégtől függően akár tovább) olyan üzemanyagot kapunk a töltőállomásokon, amelynek adalékanyagai a téli hidegben is hatékonyan akadályozzák meg a paraffinkristályok növekedését.

A nyers gázolajban már mínusz 10 fok körül megindulhat a nagyobb paraffinkristályok kiválása, amelyek aztán eltömíthetik az üzemanyag ellátó rendszer különböző pontjait - írja a vezess.hu.

Ennek megakadályozására különféle adalékokat kevernek hozzá, így a Mol dízel üzemanyagaival akár mínusz 25 fokig is biztonságban vagyunk.

A benzinkutak üzemeltetői azt tanácsolja az autósoknak, hogy amennyiben a tankjukban még nyári dízel van, tankoljanak rá a télen kaphatóból, hogy a fagypont közeli időjárásban is megfelelő legyen autójuk működése és elkerüljék a megváltozott áramlástani jellemzők miatt előforduló lerakódásokat.