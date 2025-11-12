ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.95
usd:
332.65
bux:
107229.31
2025. november 12. szerda Jónás, Renátó
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Mid-adult man falling from an electric scooter on the quayside.
Nyitókép: urbazon/Getty Images

Szétesett alatta a jármű, hatalmasat zakózott a rolleres – videó

Infostart

Egy autó fedélzeti kamerája pont rögzítette, ahogy Hatvanban pórul jár a két keréken közlekedő: egy kritikus pontján adta meg magát alatta a villanyroller.

A Budapesti Autósok közösségi oldala olvasójától kapta azt a videót, amelyet autója hátsó fedélzeti kamerája rögzített, és amin az látható, ahogy Hatvanban, a 3-as főúton pórul jár egy elektromos rolleres.

A felvételen a fiatalember jobbról halad el a kocsisor mellett, amikor hirtelen, különösebb előjel nélkül kettéválik a roller kormányoszlopa, ő pedig egyensúlyát vesztve hatalmasat esik.

„Szétesett a roller. Megkérdeztem a srácot, hogy minden rendben van-e, kell-e segítség… Azt mondta, jól van, csak széthullott a roller, azért zakózott.” – jellemezte a jelenetet a beküldő sofőr.

A képsorok jól mutatják, milyen komoly veszélyt jelenthet, ha az elektromos rollerek szerkezeti elemei nincsenek rendszeresen ellenőrizve, vagy ha a felhasználók figyelmen kívül hagyják az esetleges lazaságokat, nyikorgásokat, repedéseket – írják, hangsúlyozva, hogy a legtöbb ilyen eszköz intenzív igénybevételnek van kitéve, pláne a bérelhető darabok.

A videó második felében egy másik, kissé talán túl bátor rolleres látható, ahogy Budapest belvárosában, a Kossuth Lajos utcában, a forgalmi sáv közepén halad, miközben előtte, mögötte, tőle fél méterre szemből is autók közelednek.

„A helyzet jól mutatja, hogy a jelenlegi szabályozás mennyire nem tud lépést tartani a valósággal. Egyre több e-roller van az utakon, de a legtöbb helyen nincs kijelölt helyük sem az úton, sem a járdán. Járdán haladva a gyalogosok vannak veszélyben, az úttesten pedig ők maguk” – teszi hozzá a közösségi oldal.

Kezdőlap    Autó    Szétesett alatta a jármű, hatalmasat zakózott a rolleres – videó

baleset

közlekedés

elektromos

esés

fedélzeti kamera

szétesett

roller

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: a politika tapasztalati műfaj, az a tudás számít, amit az ember átélt

Orbán Viktor: a politika tapasztalati műfaj, az a tudás számít, amit az ember átélt

Orbán Viktor miniszterelnököt egy keddi tévéinterjújában a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott tárgyalásáról, a magyarországi elnöki rendszer lehetőségéről, a gazdaság helyzetéről, a lehetséges budapesti békecsúcsról, a kegyelmi ügy hatásairól, a Tisza Párt által kezelt adatok kiszivárgásáról és arról is beszélt, hogy miért nem vitázik Magyar Péterrel.
 

Orbán Balázs: nem ért véget a feladat azzal, hogy megkötöttük a washingtoni megállapodást, meg is kell védeni

Elemző: árrésstop nélkül 5-6 százalék lehetne az infláció

Csizmazia Gábor az amerikai pénzügyi megállapodásról: nem kell vészhelyzetnek lennie egy swap line egyezséghez

Aszódi Attila: nagyívű atomenergetikai megállapodás született Washingtonban, költséghatékonyabb működés várható

Aszódi Attila: nagyívű atomenergetikai megállapodás született Washingtonban, költséghatékonyabb működés várható

A paksi atomerőmű négy blokkja további üzemidő-hosszabbításra vár, ezért volt időszerű az amerikai technológia beszerzése – mondta az InfoRádióban az atomenergetikai szakértő. A BME Természettudományi Karának dékánja elmondta: a következő két évtizedben további kiégett üzemanyag-kazetták keletkeznek, amelyeket a jelenlegi létesítmény a kapacitás korlátozottsága miatt nem tud már befogadni.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Amerikai-magyar megállapodás: kulisszatitkok a Fehér Házból. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
Ki járt jobban Donald Trump és Orbán Viktor alkujában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.12. szerda, 18:00
Kiss Ambrus
a Főpolgármester Hivatal főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Zárócsúcsot döntött a Dow, miközben a tech papírokat büntették

Zárócsúcsot döntött a Dow, miközben a tech papírokat büntették

Izgalmakból nincs hiány a tőzsdéken, tegnap az amerikai kormányzati nyitás lehetőségének feléledése hajtotta a piacokat. Itthon is vannak fontos események, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter ugyanis bejelentette, hogy megemelné a banki extraprofitadót 2026-ban - erre reagálva nagyot esett az OTP árfolyama és a BUX is mínuszban zárt. Az esti órákban a tengerentúlon vegyes hangulat volt látható - a Dow történelmi zárócsúcsot állított be, miközben a Nasdaq esett. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A mesterséges intelligenciáról vallottak a Bosch kutatói: sokan nem állnak készen arra, ami még jön

A mesterséges intelligenciáról vallottak a Bosch kutatói: sokan nem állnak készen arra, ami még jön

A tudományos és ipari trendek is azt mutatják, hogy a technológia az emberért és a bolygóért szemlélet már megkerülhetetlen az innováció területén.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer will fight attempts to replace him, allies say

Starmer will fight attempts to replace him, allies say

Allies of the prime minister are worried his job might be under immediate threat.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 11. 17:14
Egy nap alatt két fontos ember is távozott a Teslától
2025. november 11. 07:57
Nőtt a kötelező biztosítás átlagdíja – Holló Bence az Arénában
×
×
×
×