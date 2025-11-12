Szétesett alatta a jármű, hatalmasat zakózott a rolleres – videó

A Budapesti Autósok közösségi oldala olvasójától kapta azt a videót, amelyet autója hátsó fedélzeti kamerája rögzített, és amin az látható, ahogy Hatvanban, a 3-as főúton pórul jár egy elektromos rolleres.

A felvételen a fiatalember jobbról halad el a kocsisor mellett, amikor hirtelen, különösebb előjel nélkül kettéválik a roller kormányoszlopa, ő pedig egyensúlyát vesztve hatalmasat esik.

„Szétesett a roller. Megkérdeztem a srácot, hogy minden rendben van-e, kell-e segítség… Azt mondta, jól van, csak széthullott a roller, azért zakózott.” – jellemezte a jelenetet a beküldő sofőr.

A képsorok jól mutatják, milyen komoly veszélyt jelenthet, ha az elektromos rollerek szerkezeti elemei nincsenek rendszeresen ellenőrizve, vagy ha a felhasználók figyelmen kívül hagyják az esetleges lazaságokat, nyikorgásokat, repedéseket – írják, hangsúlyozva, hogy a legtöbb ilyen eszköz intenzív igénybevételnek van kitéve, pláne a bérelhető darabok.

A videó második felében egy másik, kissé talán túl bátor rolleres látható, ahogy Budapest belvárosában, a Kossuth Lajos utcában, a forgalmi sáv közepén halad, miközben előtte, mögötte, tőle fél méterre szemből is autók közelednek.

„A helyzet jól mutatja, hogy a jelenlegi szabályozás mennyire nem tud lépést tartani a valósággal. Egyre több e-roller van az utakon, de a legtöbb helyen nincs kijelölt helyük sem az úton, sem a járdán. Járdán haladva a gyalogosok vannak veszélyben, az úttesten pedig ők maguk” – teszi hozzá a közösségi oldal.