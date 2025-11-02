Csodálkozott, hogy nem fog az új céges autó féke, aztán kiderült a turpisság

Kellemetlen meglepetésben volt része egy sofőrnek a németországi Ludwigsburgban, aki egyszer csak észrevette, hogy nemrégiben átvett céges autójában nem működik a fék – írja az Auto Motor und Sport cikke nyomán a vezess.hu.

Az illető munkaadója egy online aukción tett szert a Mercedes-Benz GLE 400-as városi terepjáróra. A sofőr, amint észlelte a hibát, előbb egy vontatócéget hívott, majd értesítette a rendőrséget.

Az autó átvizsgálásakor kiderült, hogy a fékbetéteket fadarabokkal helyettesítették, ráadásul a kontárság elkövetője még humoros is próbált lenni, és a formára vágott betétekre filctollal a neves gyártó, a Brembo nevét írta, mintha annak termékei lennének.

A rendőrség a hamisított fékbetéteket lefoglalta, az ügyben pedig a jármű korábbi tulajdonosával szemben fognak vádat emelni.

A Ludwigsburgi rendőrség képeket is közölt Facebook-oldalán az életveszélyes sufnituningról: