Egy szerelő egy autó fékrendszerét szereli.
Nyitókép: Pexels

Csodálkozott, hogy nem fog az új céges autó féke, aztán kiderült a turpisság

Infostart

A rendőrök és a szerelők is meglepődtek a látványtól, ami a luxus SUV alatt fogadta őket. Az ügyben nyomozás indult.

Kellemetlen meglepetésben volt része egy sofőrnek a németországi Ludwigsburgban, aki egyszer csak észrevette, hogy nemrégiben átvett céges autójában nem működik a fék – írja az Auto Motor und Sport cikke nyomán a vezess.hu.

Az illető munkaadója egy online aukción tett szert a Mercedes-Benz GLE 400-as városi terepjáróra. A sofőr, amint észlelte a hibát, előbb egy vontatócéget hívott, majd értesítette a rendőrséget.

Az autó átvizsgálásakor kiderült, hogy a fékbetéteket fadarabokkal helyettesítették, ráadásul a kontárság elkövetője még humoros is próbált lenni, és a formára vágott betétekre filctollal a neves gyártó, a Brembo nevét írta, mintha annak termékei lennének.

A rendőrség a hamisított fékbetéteket lefoglalta, az ügyben pedig a jármű korábbi tulajdonosával szemben fognak vádat emelni.

A Ludwigsburgi rendőrség képeket is közölt Facebook-oldalán az életveszélyes sufnituningról:

