Csúnyán leszerelte a szerelőt a szerelőakna – videó

Tegnap személyesen találkozott Donald Trump amerikai, és Hszi Csin-ping kínai elnök, 2019 után először, az egyeztetés jó hangulatban zajlott, az amerikai elnök közölte, hogy a kínai termékekre kivetett átlagos vámot 57%-ról 47%-ra csökkenti, Kína pedig egyelőre egy évre felfüggeszti a ritkaföldfémek és kapcsolódó technológiák exportjára vonatkozó szigorúbb korlátozások bevezetését. A hírek alapvetően pozitívak, a piacok azonban nem volt egyöntetűen kedvező a hangulat, egyrészt azért, mert tegnapi kamatdöntése után az amerikai jegybank vezetése jelezte, hogy nem evidencia a decemberi kamatcsökkentés, másrészt a befektetők több nagyvállalat részvényét is büntették a gyorsjelenések után. Az irányadó amerikai indexek jelentősebb esésekkel zártak, a Nasdaq több mint másfél százalékot esett, amiben a Meta 11 százalékos esésének is szerepe volt. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.