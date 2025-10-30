ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 30. csütörtök
Fekete-fehér fotón egy műhely látszik, ahol egy bogárhátú Volkswagen motorja alatt fekve tevékenykedik a szerelő.
Nyitókép: Pixabay

Csúnyán leszerelte a szerelőt a szerelőakna – videó

Infostart

Egy autószervizben állandó veszélyt jelentenek a szerelőaknák. A munkahelyi biztonsági kamera által rögzített események hőse erről elfeledkezett, így hatalmas bezuhanást adott elő.

Ezért is kell vigyázni egy autószervizben. Ahogy mondani szokták, ezt még nézni is fáj.

A videót az Origo közölte.

Ausztriában kitört a drónpánik – azonnal lépett a kormány

Ausztriában kitört a drónpánik – azonnal lépett a kormány

Az elmúlt hetek európai, többnyire feltételezett orosz drónincidensei nyomán Németországhoz hasonlóan új drónelhárítási stratégiát dolgozott ki az osztrák kormány. Az erre vonatkozó határozatot a hárompárti koalíció előzetesen már el is fogadta.
 

Durva mozgások az amerikai tőzsdéken

Durva mozgások az amerikai tőzsdéken

Tegnap személyesen találkozott Donald Trump amerikai, és Hszi Csin-ping kínai elnök, 2019 után először, az egyeztetés jó hangulatban zajlott, az amerikai elnök közölte, hogy a kínai termékekre kivetett átlagos vámot 57%-ról 47%-ra csökkenti, Kína pedig egyelőre egy évre felfüggeszti a ritkaföldfémek és kapcsolódó technológiák exportjára vonatkozó szigorúbb korlátozások bevezetését. A hírek alapvetően pozitívak, a piacok azonban nem volt egyöntetűen kedvező a hangulat, egyrészt azért, mert tegnapi kamatdöntése után az amerikai jegybank vezetése jelezte, hogy nem evidencia a decemberi kamatcsökkentés, másrészt a befektetők több nagyvállalat részvényét is büntették a gyorsjelenések után. Az irányadó amerikai indexek jelentősebb esésekkel zártak, a Nasdaq több mint másfél százalékot esett, amiben a Meta 11 százalékos esésének is szerepe volt. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Parajdi sóbánya: az elképesztő katasztrófa még 40 ezer embert érint

Parajdi sóbánya: az elképesztő katasztrófa még 40 ezer embert érint

A döntés október 29-től lépett életbe, és összesen mintegy 40 ezer embert érint.

Andrew stripped of 'prince' title and will move out of Royal Lodge

Andrew stripped of 'prince' title and will move out of Royal Lodge

He will now be known as Andrew Mountbatten Windsor - Buckingham Palace says "these censures are deemed necessary, notwithstanding the fact that he continues to deny the allegations against him".

