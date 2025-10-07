Nagy dobásra készülhet a Tesla, talán egy új, olcsó modell bemutatására?

Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója a hétvégén több videót is megosztott, amelyek arra utalnak, hogy a cég egy új modellt mutathat be kedden – írja a mandiner.hu.

A kilátásba helyezett bejelentés hatására 4 százalékot emelkedtek a Tesla részvényei, de 2025 harmadik negyedévében így is rekordeladásokkal büszkélkedhet. A jövő azonban bizonytalan, mivel szeptember 30-án lejárt az amerikai kormány elektromos autókra vonatkozó 7500 dolláros (2,4 millió forint) adókedvezménye.

A Tesla korábban elhalasztotta egy kedvezőbb árú Model Y változat bevezetését az Egyesült Államokban, hogy élénkítse az elektromos járművei iránti keresletet. Azonban a gyártó júniusban közölte, hogy elkészítette az új modell első példányait, de csak a negyedik negyedévben kezdi meg az értékesítést, és a termelést a tervezettnél lassabb ütemben növeli a kereslet visszaesése miatt.

Egy új, leegyszerűsített változat körülbelül 20 százalékkal olcsóbban lenne gyártható, mint a Model Y, és a cég becslése szerint 250 ezer példány kelne el belőle az USA-ban. A Tesla azonban évek óta nem dobott piacra teljesen új járművet, ehelyett a Model 3 és Model Y fokozatos frissítéseire támaszkodott az értékesítések növeléséhez. Az utolsó jelentős újdonság a Cybertruck volt, amelynek értékesítése elmaradt a várakozásoktól, ezért a Tesla az utóbbi hónapokban több ezer dolláros kedvezményeket kínált a raktáron lévő járművekre.