Bíróságra megy az oda tervezett migránsszállás miatt függetlenségét kikiáltó falu

Nem, nem, soha – körülbelül ezt üzente a londoni kormánynak a gazdag, festői oxfordshire-i falu, Piddington, amelynek lakói hatalmas veszélynek állítják be, hogy a közeli katonai bázison több, mint 1200 külföldi menedékkérőt – és jobbára férfiakat szállásoljanak el.

Az egyes menedékkérők által elkövetett szexuális és egyéb bűncselekmények miatt az utóbbi években valóságos mozgalom indult az etnikailag angol többségű körzetekben, hogy úgymond megvédjék saját lányaikat-asszonyaikat és távol tartsák a migránsokat.

Piddington lakói – akik korábban az Egyesült Királyságból való jelképes kiválásra szavaztak – most jogi úton próbálják megakadályozni a betelepítést.

A helyi önkormányzat vezetője szerint a kormány figyelmen kívül hagyta a közösség tiltakozását, ezért bíróságon támadják meg a tervet.

A kis falu közelében, Bicester mellett található egykori védelmi minisztériumi katonai területet a brit belügyminisztérium jelölte ki menedékkérők elhelyezésére. A tervek szerint maximum 1256 embert – főként férfiakat – szállásolnának el ott. A kormány a szállodai elhelyezés költségeit akarja csökkenteni – a migránsokra így költött pénz is heves politikai bírálatokat váltott ki – és ezért több korábbi katonai létesítményt is ilyen célra alakítana át. A bicesteri bázison moduláris lakóépületeket, valamint egészségügyi és szociális ellátást biztosító létesítményeket építenének.

Az ellenzők szerint azonban a döntés súlyos következményekkel járhat a környék életére és biztonságára.

Tim McNally, Piddington helyi önkormányzatának elnöke a BBC-nek azt mondta: többféle lépést is fontolgatnak, és a jogi eljárás megindítása is napirenden van. Különösen fontosnak tartja az úgynevezett Hillsborough-törvény alkalmazását. Ez a jogszabály kötelezné az állami szerveket és tisztviselőket arra, hogy vizsgálatok és hivatalos eljárások során teljesen átláthatóan járjanak el.

A helyiek már korábban is rendkívüli tiltakozó akciókat szerveztek. Szeptemberben döntöttek úgy, hogy kilépnének az Egyesült Királyságból. A kormány döntésével kapcsolatban több mint 3100 ellenvélemény érkezett, miközben mindössze egyetlen támogató észrevételt regisztráltak.

Angela Rayner lakásügyi miniszter ennek ellenére jóváhagyta a beruházást, arra hivatkozva, hogy továbbra is nagy szükség van új szállásokra.

A kormány szerint az egykori katonai bázis biztonságos, alapvető szállást biztosít majd, a területet pedig éjjel-nappali őrzik és kamerarendszerrel figyelik. Luke Pollard brit védelmi államtitkár azt mondta, tisztában vannak a helyiek aggodalmaival, és a belügyminisztérium továbbra is egyeztetni fog a közösséggel. Hozzátette: a végleges döntés még nem született meg, és a beruházás megvalósításáig további lépések vannak hátra.

A konzervatív ellenzék vezetője, Kemi Badenoch viszont a helyiek mellé állt. Szerinte a kormány elárulta Piddington asszonyait, és figyelmen kívül hagyta a nők és lányok biztonságával kapcsolatos aggodalmakat. Azt állította, hogy több mint ezer férfi migránst készülnek a térségbe költöztetni, akiket szerinte inkább ki kellene toloncolni az országból.