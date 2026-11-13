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Janez Jansa szlovén, Andrej Babis cseh és Donald Tusk lengyel miniszterelnök (b-j) az Európai Unió nem hivatalos csúcstalálkozóján a Dublini Kongresszusi Központban 2026. november 13-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

Csehország szerint a lengyelek is képviselhetnék Európát a béketárgyalásokon

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

A cseh miniszterelnök szerint az olasz, a dán, a lengyel vagy a belga kormányfő képviselhetné Európát az Oroszországgal folytatott béketárgyalásokon. Andrej Babiš erről az Európai Politikai Közösség dublini csúcstalálkozóján beszélt, ahol Volodimir Zelenszkijel is egyeztetett. A cseh kormányfő ismét bírálta az uniós költségvetéshez kötött támogatási feltételeket.

Andrej Babiš szerinte a béketárgyalásokra olyan politikusokat kellene felkérni, akik tagjai az Európai Tanácsnak, vagyis valamelyik tagállam miniszterelnökei vagy államfői. Indoklása szerint ugyanis éppen ez az intézmény dönt az unió költségvetéséről és az Ukrajnának nyújtott pénzügyi támogatásokról. Andrej Babiš azt is hangsúlyozta, hogy a kiválasztásnál figyelembe kellene venni az érintett országokban esedékes választások időpontját.

A cseh kormányfő egyetértett Giorgia Meloni olasz miniszterelnök kritikájával is, aki korábban a koordináció hiányát kifogásolta az Oroszországgal folytatott kapcsolatfelvételek körül. Babiš szerint az egyes európai vezetők és Vlagyimir Putyin orosz elnök közötti telefonbeszélgetésekről és találkozókról az Európai Tanácsnak kellene döntenie. Október végén Alexander Stubb finn államfő és Jonas Gahr Störe norvég miniszterelnök is telefonon egyeztetett az orosz elnökkel.

A háború finanszírozása

Andrej Babiš csütörtökön Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is találkozott Dublinban. A megbeszélésen a béketárgyalások aktuális állásáról, Európa szerepéről, valamint a cseh-ukrán gazdasági együttműködésről tárgyaltak. A találkozón a cseh lőszerkezdeményezés folytatása és az Ukrajnának nyújtandó humanitárius segítség is napirendre került. A cseh miniszterelnök ismételten hangsúlyozta, hogy az Ukrajnának szánt európai pénzügyi támogatást elsősorban az ország újjáépítésére, nem pedig a háború finanszírozására kellene fordítani.

Kitért az Európai Unió következő, 2028 és 2034 közötti költségvetésének ügyére is. Ismét bírálta Friedrich Merz német kancellár kijelentését, miszerint Berlin megakadályozhatja a büdzsé elfogadását, ha a tagállamok nem vállalják Ukrajna pénzügyi támogatásának folytatását 2027 után is. Andrej Babiš szerint ez a fenyegetés nem helyénvaló, és hozzátette: a visegrádi négyek mindegyike elutasította ezt az elképzelést.

A cseh-ukrán együttműködés kapcsán Petr Macinka cseh külügyminiszter arról is beszélt, hogy Kijev 16 darab cseh gyártmányú L-39 Skyfox kiképző repülőgép iránt érdeklődik. Az első négy gép megvásárlásához szükséges pénzügyi forrásokat Ukrajna már biztosította európai támogatásokból, a további gépek beszerzésének finanszírozásában pedig Csehország is közreműködik.

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