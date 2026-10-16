Nyilvános kivégzés törölve – Maga az amerikai elnök lépett közbe

A heves bírálatok nyomán Donald Trump amerikai elnök felülbírálta védelmi minisztere, Pete Hegseth tervét, hogy élő adásban közvetítsék egy amerikai katonatiszt kivégzését.

Nidal Malik Hasant – az amerikai hadsereg őrnagyát és pszichiáterét – 2009-ben ítélték el, miután a texasi Fort Hood katonai támaszponton lelőtt 13 embert. A támadásban több mint harmincan megsebesültek.

A Virginiában született Hasant a rendőrök meglőtték, azóta deréktól lefelé megbénult, kerekesszéket használ. 2013-ban a hadbíróságon azzal védekezett, hogy szerinte tettével egyszerre védte az afganisztáni muszlimokat

az amerikai fegyveres erők és

a tálibok

agressziójától.

A heves érzelmeket kiváltó incidenst Hegseth melegítette fel a múlt héten, amikor bejelentette: élőben sugározzák a 60 év után első, sortüzes kivégzést.

Azzal indokolta a tervet, hogy az embereknek látniuk kell: az ilyen tetteknek súlyos következményei vannak.

Az elképzelés azonban felháborodást váltott ki. Demokrata és republikánus törvényhozók egyaránt bírálták. Lisa Murkowski republikánus szenátor szerint nincs szükség arra, hogy bármilyen kivégzést élőben közvetítsenek. Egy másik republikánus képviselő úgy fogalmazott: az igazságszolgáltatásnak az áldozatokra és családjaikra kell összpontosítania, nem pedig arra, hogy látványossággá tegyenek egy kivégzést. Az első iráni-amerikai kongresszusi képviselő, Yassamin Ansari pedig megjegyezte: nyilvános kivégzést az Iránhoz és Afganisztánhoz hasonló brutális diktatúrákban tartanak.

Az ENSZ emberi jogi főbiztosa arra figyelmeztetett, hogy a nyilvános közvetítés sértené a kínzás és a megalázó bánásmód abszolút tilalmát. Elítélte a tervet az amerikai katolikus püspöki konferencia elnöke is, mondván: Hasan tettei semmivel sem menthetők, de a kivégzés látványossággá tétele tovább rombolná az ország erkölcsi alapjait.

Trump csütörtökön közösségi oldalán jelentette be, hogy törli az élő közvetítés tervét. Ahogy fogalmazott:

a világ számára erős elrettentő erővel bírt volna látni, hogyan bánik Amerika az olyan terrorista szennyel, mint Hasan”, de sok jó szándékú ember nem szeretné végignézni, ahogy valakit megölnek.

Hozzátette: a kivégzés a tervek szerint megtörténik. Az áldozatok közvetlen hozzátartozói személyesen jelen lehetnek, ha ezt óhajtják.

A Pentagon közölte, hogy Hegseth és főnöke „beszélt a döntésről és a miniszter teljes mértékben támogatja az elnököt”.

A Szaddam Husszein volt iraki diktátor 2006-os kivégzésének a világot bejárt felvételei nyomán több gyerek és tizenéves halt meg: egy tízéves amerikai fiú belehalt az imitált akasztásba, egy pakisztáni fiú a húgával játszotta el és halt meg. Indiában egy 15 éves, a látottak miatt felzaklatott lány, Szaúd-Arábiában pedig egy 12 éves fiú, továbbá Törökországban egy és Jemenben két fiú halt meg hasonló körülmények közt. A CBS az esetek után idézett egy egyiptomi pszichiátert, aki szerint a gyerekek kaphatók arra, hogy imitálják a tévében látott erőszakot, miközben nincsenek tisztában annak következményeivel.