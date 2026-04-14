Andrej Babiš prágai látogatásra hívta Magyar Pétert

Andrej Babiš a hétfői kormányülést követő sajtótájékoztatón hangsúlyozta: miniszterelnökként az a feladata, hogy minden partnerrel jó kapcsolatot ápoljon. Ezért – mint mondta – a leköszönő magyar kormányfővel, Orbán Viktorral is szeretné fenntartani a korrekt viszonyt, miközben az új vezetővel is együttműködésre törekszik. A cseh kormányfő szerint a magyarországi választás eredménye azt mutatja, hogy az országban működik a demokrácia. Méltányolta azt is, hogy Orbán Viktor gyorsan elismerte vereségét, és gratulált ellenfelének.

„Orbán Viktor elvesztette a választásokat. Ez nem jelenti azt, hogy most ne lenne vele olyan jó kapcsolatom, mint korábban. Ugyanakkor jó kapcsolatot szeretnék az új magyar miniszterelnökkel is, mert ez így természetes” – jegyezte meg a cseh kormányfő, hozzátéve, hogy eddig is a Cseh Köztársaság érdekeit tartotta szem előtt, és ez a jövőben sem változik. Példaként említette, hogy jó kapcsolatot ápol mind a francia elnökkel, Emmanuel Macronnal, mind pedig politikai ellenfelével, Marine Le Pennel. Hozzátette: a nemzetközi politikában a pragmatikus együttműködés a legfontosabb.

Andrej Babiš visszautasította azokat a felvetéseket, amelyek szerint Orbán Viktor befolyásolta volna az ő politikáját. Kiemelte: saját gazdasági és pénzügyi tapasztalataira támaszkodik, és önálló irányvonalat képvisel. A visegrádi együttműködés újraindításának gondolatát kifejezetten pozitívan fogadta. Úgy véli, a V4-es platform fontos szerepet játszhat a térségben, és reményét fejezte ki, hogy erről sikerül meggyőzni a lengyel miniszterelnököt, Donald Tuskot is.

A szlovák ellenzék legerősebb pártja, a Progresszív Szlovákia szerint Magyar Péter győzelme túlmutat a magyarországi választáson. A párt elnöke, Michal Šimečka úgy fogalmazott: Magyar Péter győzelme reményt jelent az egész térség számára. Szerinte ez azt üzeni a választóknak, hogy még a bebetonozottnak tűnő politikai rendszerek is leválthatók. Šimečka úgy véli, a változás Szlovákiában is bekövetkezhet, és utalt arra, hogy a jelenlegi kormányfő, Robert Fico elveszíthette egyik fontos szövetségesét.

Hasonló hangot ütött meg a Slovensko mozgalom vezetője, Igor Matovič is. A korábbi kormányfő szerint eddig két „fekete lyuk” volt a demokratikus Európa térképén, mostanra azonban már csak egy maradt: Szlovákia. Matovič kiemelte: a magyar választás egyik tanulsága az ellenzék számára az összefogás fontossága. Úgy fogalmazott, hogy a különböző politikai erőknek félre kell tenniük nézetkülönbségeiket, és közösen kell fellépniük a változás érdekében.