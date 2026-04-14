Infostart.hu
2026. április 14. kedd
A cseh főváros, Prága, amit a Moldva nevű folyó szel ketté.
Nyitókép: Sylvain Sonnet, Getty Images

Andrej Babiš prágai látogatásra hívta Magyar Pétert

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

A cseh miniszterelnök meghívta a magyar választások győztesét. A kormányfő üdvözölte azt a kezdeményezést is, hogy az új magyar vezetés újraélesztené a V4-es, vagyis a visegrádi együttműködést, sőt azt akár további országokra is kiterjesztené.

Andrej Babiš a hétfői kormányülést követő sajtótájékoztatón hangsúlyozta: miniszterelnökként az a feladata, hogy minden partnerrel jó kapcsolatot ápoljon. Ezért – mint mondta – a leköszönő magyar kormányfővel, Orbán Viktorral is szeretné fenntartani a korrekt viszonyt, miközben az új vezetővel is együttműködésre törekszik. A cseh kormányfő szerint a magyarországi választás eredménye azt mutatja, hogy az országban működik a demokrácia. Méltányolta azt is, hogy Orbán Viktor gyorsan elismerte vereségét, és gratulált ellenfelének.

„Orbán Viktor elvesztette a választásokat. Ez nem jelenti azt, hogy most ne lenne vele olyan jó kapcsolatom, mint korábban. Ugyanakkor jó kapcsolatot szeretnék az új magyar miniszterelnökkel is, mert ez így természetes” – jegyezte meg a cseh kormányfő, hozzátéve, hogy eddig is a Cseh Köztársaság érdekeit tartotta szem előtt, és ez a jövőben sem változik. Példaként említette, hogy jó kapcsolatot ápol mind a francia elnökkel, Emmanuel Macronnal, mind pedig politikai ellenfelével, Marine Le Pennel. Hozzátette: a nemzetközi politikában a pragmatikus együttműködés a legfontosabb.

Andrej Babiš visszautasította azokat a felvetéseket, amelyek szerint Orbán Viktor befolyásolta volna az ő politikáját. Kiemelte: saját gazdasági és pénzügyi tapasztalataira támaszkodik, és önálló irányvonalat képvisel. A visegrádi együttműködés újraindításának gondolatát kifejezetten pozitívan fogadta. Úgy véli, a V4-es platform fontos szerepet játszhat a térségben, és reményét fejezte ki, hogy erről sikerül meggyőzni a lengyel miniszterelnököt, Donald Tuskot is.

A szlovák ellenzék legerősebb pártja, a Progresszív Szlovákia szerint Magyar Péter győzelme túlmutat a magyarországi választáson. A párt elnöke, Michal Šimečka úgy fogalmazott: Magyar Péter győzelme reményt jelent az egész térség számára. Szerinte ez azt üzeni a választóknak, hogy még a bebetonozottnak tűnő politikai rendszerek is leválthatók. Šimečka úgy véli, a változás Szlovákiában is bekövetkezhet, és utalt arra, hogy a jelenlegi kormányfő, Robert Fico elveszíthette egyik fontos szövetségesét.

Hasonló hangot ütött meg a Slovensko mozgalom vezetője, Igor Matovič is. A korábbi kormányfő szerint eddig két „fekete lyuk” volt a demokratikus Európa térképén, mostanra azonban már csak egy maradt: Szlovákia. Matovič kiemelte: a magyar választás egyik tanulsága az ellenzék számára az összefogás fontossága. Úgy fogalmazott, hogy a különböző politikai erőknek félre kell tenniük nézetkülönbségeiket, és közösen kell fellépniük a változás érdekében.

Bauer Bence: hiába néppárti a CDU és a Tisza is, csalódás érheti a nyugati vezetőket

Magyar Péternek a hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján voltak olyan kijelentései, amelyek meglepetést jelenthetnek az európai vezetők számára – mondta el az InfoRádióban Bauer Bence, az MCC Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója.
 

Az amerikai alelnök azt a meggyőződését fejezte ki, hogy bizonyosan jól együtt tud majd dolgozni Magyarország következő miniszterelnökével, ugyanakkor sajnálatát hangoztatta Orbán Viktor kormányfő választási veresége miatt.
 

Új történelmi csúcson az OTP és a Mol

A kedvezőtlen nemzetközi hangulat sem zavarta a magyar tőzsdét hétfőn: a Tisza Párt győzelmére kiemelkedő forgalom mellett dőltek a csúcsok a BUX indexben és a Telekom kivételével a nagypapírokban egyaránt. A Fidesz-közeli cégek részvényei azonban komoly esést szenvedtek el.

Láthatatlan csapda felezi le a magyar nők nyugdíját: rengeteg pénzt veszítenek emiatt életük végére

A nők nyugdíja nem azért alacsonyabb, mert kevesebbet dolgoznának, hanem mert életpályájukat végig olyan tényezők kísérik, amelyek rendszerszinten csökkentik a keresetüket.

US-sanctioned ships pass Strait of Hormuz as China calls Trump's blockade 'dangerous'

At least two ships have visited Iranian ports while two are linked to China. The US previously said it would stop vessels travelling to or from Iran.

