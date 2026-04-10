2026. április 11. szombat Leó, Szaniszló
szlovák zászló szlovákia
Nyitókép: Pixabay

Lezárták a vizsgálatot: nem találtak bizonyítékot külföldi beavatkozásra Szlovákiában

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Nem talált törvénysértést a rendőrség abban az ügyben, amely a 2023-as szlovákiai parlamenti választások állítólagos külföldi befolyásolását vizsgálta. A nyomozás ezzel lezárult, büntetőjogi következmények nem várhatók.

Az ügy még tavaly nyáron robbant ki, amikor Robert Fico miniszterelnök azzal vádolta meg Nagy-Britanniát, hogy beavatkozott a választási kampányba. Állítása szerint a brit külügyminisztérium egy nemzetközi ügynökségen keresztül finanszírozott Szlovákiában olyan projekteket, amelyek hatással lehettek a választók döntéseire.

A kifogásolt aktivitások között szerepelt például egy online kérdőív, amely megmutatta a kitöltőknek, melyik politikai párt áll hozzájuk a legközelebb, valamint egy kampány, amely a fiatalok választási részvételét próbálta ösztönözni. Robert Fico szerint különösen ez utóbbi lehetett befolyásoló erejű, mivel a fiatal szavazók körében nem az ő pártja a legnépszerűbb.

Az ügy diplomáciai szintre is emelkedett: a szlovák külügyminiszter bekérette a brit nagykövetet, miközben a kormány még jogszabályi szigorítást is kilátásba helyezett a külföldi beavatkozások büntetésére. A rendőrség azonban végül más következtetésre jutott. A több hónapig tartó vizsgálat során nem találtak bizonyítékot arra, hogy a kérdéses tevékenységek beavatkozásnak minősülnének. A nyomozó idén március végén hivatalosan is lezárta az ügyet.

A vizsgálat érintette a Chcem tu zostať, vagyis Maradni akarok nevű civil kezdeményezést is, amely a fiatalok közéleti részvételét támogatja. A szervezet üdvözölte a döntést, hangsúlyozva: kezdettől fogva azt állították, hogy tevékenységük átlátható, törvényes és politikailag pártatlan volt. A kezdeményezés szerint a rendőrségi határozat megerősítette, hogy semmilyen manipuláció nem történt. Úgy fogalmaztak: a miniszterelnök állításai végül nem bizonyultak megalapozottnak.

A háttérben egyébként valóban létezett egy nemzetközi program, amelyben influenszereket és aktivistákat támogattak a közösségi médiában közzétett tartalmak készítésében. Ezek célja azonban – a vizsgálatok szerint – nem konkrét pártok támogatása volt, hanem a fiatalok részvételének növelése a választásokon. A brit külügyminisztérium már korábban is visszautasította a beavatkozás vádját, és valótlan állításoknak nevezte azokat.

A rendőrség a nyomozás során több szálon is vizsgálódott, beleértve külföldi finanszírozásokat és esetleges uniós források felhasználását is. Az eljárásba más állami szerveket és titkosszolgálatokat is bevontak, ám

végül egyik irányban sem találtak jogsértést.

A „Maradni akarok” kezdeményezés most azt tervezi, hogy folytatja programjait, és továbbra is a fiatalok közéleti aktivitását erősíti. Hangsúlyozták: céljuk, hogy minél több fiatal hallassa a hangját, és aktívan részt vegyen a demokratikus folyamatokban.

Rendkívül sűrű ez a szombat – így zárul a 2026-os országgyűlési választási kampány

A kormányerők este a Karmelitától pár lépésre várják a Fidesz–KDNP támogatóit, a Tisza Párt elnöke négy kelet-magyarországi helyszín után Debrecenben zárja az utolsó kampánynapot, míg a kisebb pártok közül van, amelyik már csütörtökön lezárta ebbéli tevékenységét, szombaton már csak egy busszal parkol le Érden. A DK „falunapot" tart, a Mi Hazánk Budát választotta 85. kampányhelyszínéül. Részletek.
 

Orbán Viktor egy nappal a választások előtt elindította az „egymillió kézfogás” akciót

Nagy Attila, az NVI elnöke a választási tudnivalókról, a szavazatszámlásról és az eredmények közléséről

Először az egyéni, utána a listás, majd a nemzetiségi szavazólapokat fogják megszámolni – mondta a Nemzeti Választási Iroda elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában. Nagy Attila a vasárnapi választás szabályairól és az eredményközlés módjáról is tájékoztatást adott. Minden választási tudnivaló egy interjúban.
 

Hamarosan kezdődnek a béketárgyalások, Irán erősítést kaphat - Híreink a közel-keleti háborúról szombaton

Megérkezett Pakisztánba az amerikai és az iráni békedelegáció is - a háborút lezáró tárgyalások bármelyik pillanatban elkezdődhetnek. Teherán közben köti az ebet a karóhoz: azt mondják, addig nem ülnek az asztalhoz, amíg nincs tűzszünet a libanoni fronton. A Hormuzi-szoroson közben lassan megindult a teherforgalom, de egyelőre csak Iránhoz és Kínához köthető hajók mennek át. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború, béketárgyalások szombati fejleményeivel.

Így készül a legfinomabb házi párizsi: felejtsd el a bolti gagyit, ebbe semmilyen adalék nem kell

A fél ország nosztalgiából eszi, a másik menekül előle: megnéztük, honnan jött a párizsi, és hogyan készíthetjük el mi magunk is otthon, adalékmentes házi változatban.

Artemis crew home safely after completing historic mission to the Moon

Four astronauts splashed down in the Pacific after a nine-day voyage that took them further from Earth than any humans.

