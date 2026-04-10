Lezárták a vizsgálatot: nem találtak bizonyítékot külföldi beavatkozásra Szlovákiában

Az ügy még tavaly nyáron robbant ki, amikor Robert Fico miniszterelnök azzal vádolta meg Nagy-Britanniát, hogy beavatkozott a választási kampányba. Állítása szerint a brit külügyminisztérium egy nemzetközi ügynökségen keresztül finanszírozott Szlovákiában olyan projekteket, amelyek hatással lehettek a választók döntéseire.

A kifogásolt aktivitások között szerepelt például egy online kérdőív, amely megmutatta a kitöltőknek, melyik politikai párt áll hozzájuk a legközelebb, valamint egy kampány, amely a fiatalok választási részvételét próbálta ösztönözni. Robert Fico szerint különösen ez utóbbi lehetett befolyásoló erejű, mivel a fiatal szavazók körében nem az ő pártja a legnépszerűbb.

Az ügy diplomáciai szintre is emelkedett: a szlovák külügyminiszter bekérette a brit nagykövetet, miközben a kormány még jogszabályi szigorítást is kilátásba helyezett a külföldi beavatkozások büntetésére. A rendőrség azonban végül más következtetésre jutott. A több hónapig tartó vizsgálat során nem találtak bizonyítékot arra, hogy a kérdéses tevékenységek beavatkozásnak minősülnének. A nyomozó idén március végén hivatalosan is lezárta az ügyet.

A vizsgálat érintette a Chcem tu zostať, vagyis Maradni akarok nevű civil kezdeményezést is, amely a fiatalok közéleti részvételét támogatja. A szervezet üdvözölte a döntést, hangsúlyozva: kezdettől fogva azt állították, hogy tevékenységük átlátható, törvényes és politikailag pártatlan volt. A kezdeményezés szerint a rendőrségi határozat megerősítette, hogy semmilyen manipuláció nem történt. Úgy fogalmaztak: a miniszterelnök állításai végül nem bizonyultak megalapozottnak.

A háttérben egyébként valóban létezett egy nemzetközi program, amelyben influenszereket és aktivistákat támogattak a közösségi médiában közzétett tartalmak készítésében. Ezek célja azonban – a vizsgálatok szerint – nem konkrét pártok támogatása volt, hanem a fiatalok részvételének növelése a választásokon. A brit külügyminisztérium már korábban is visszautasította a beavatkozás vádját, és valótlan állításoknak nevezte azokat.

A rendőrség a nyomozás során több szálon is vizsgálódott, beleértve külföldi finanszírozásokat és esetleges uniós források felhasználását is. Az eljárásba más állami szerveket és titkosszolgálatokat is bevontak, ám

végül egyik irányban sem találtak jogsértést.

A „Maradni akarok” kezdeményezés most azt tervezi, hogy folytatja programjait, és továbbra is a fiatalok közéleti aktivitását erősíti. Hangsúlyozták: céljuk, hogy minél több fiatal hallassa a hangját, és aktívan részt vegyen a demokratikus folyamatokban.