George Russellé a pole

George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Kanadai Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről Montrealban.
A sprintfutamon is győztes 28 éves pilótának ez az idei második és pályafutása nyolcadik pole pozíciója.
A második rajtkockából Russell világbajnoki éllovas csapattársa, az olasz Andrea Kimi Antonelli kezdheti meg a futamot, míg harmadikként a vb-címvédő Lando Norris, a McLaren brit versenyzője startolhat majd.
A 70 körös Kanadai Nagydíjat magyar idő szerint vasárnap 22 órakor rendezik.