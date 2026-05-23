ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
358.71
usd:
309.16
bux:
129728.5
2026. május 23. szombat Dezső
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
MADRID, SPAIN - MAY 23: Thousands of people gather in downtown to protest against Spanish Prime Minister Pedro Sanchez over recent corruption allegations in Madrid, Spain on May 23, 2026. Protesters gathered to demonstrate against Sanchez over recent corruption allegations involving members of his Socialist Party (PSOE), close government officials and former Prime Minister Jose Luis Rodriguez Zapatero. (Photo by Diego Radames/Anadolu via Getty Images)
Nyitókép: Anadolu

Tízezrek tüntettek Madridban a kormányfő lemondását követelve

Infostart

Korrupció gyanúja okozza a felháborodást.

Több tíz ezer ember tüntetett szombaton Madridban Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök lemondását követelve a kormányt érintő korrupciós ügyek miatt. A demonstráció során egy kisebb csoport megpróbálta áttörni a miniszterelnöki rezidenciát lezáró kordont.

A Spanyol Civil Társadalom nevű szervezet által meghirdetett Méltóság Menetén a tüntetők "Távozzon a szocialista maffia" és más feliratú transzparenseket vittek magukkal, és spanyol nemzeti zászlókat lengettek. A nagyrészt békés demonstráción részt vettek az ellenzéki jobbközép Néppárt és a szélsőjobboldali Vox vezető politikusai is.

A spanyol televízió felvételei szerint a rendőrség több maszkot viselő embert vett őrizetbe Moncloa-palotához vezető úton.

A Méltóság Menete szervezőinek állítása szerint 80 ezren vettek részt a demonstráción, a madridi kormány azonban mintegy 40 ezerre becsülte a résztvevők számát.

A spanyol központi büntetőbíróság kedden közölte, hogy vizsgálat indult Pedro Sánchez egyik fontos szövetségese, José Luis Rodríguez Zapatero volt spanyol miniszterelnökkel szemben bűnszervezethez tartozás, befolyással üzérkedés és okirat-hamisítás gyanújával. Zapatero tagadja az ellene felhozott vádakat.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Tízezrek tüntettek Madridban a kormányfő lemondását követelve

tüntetés

spanyolország

korrupció

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.25. hétfő, 18:00
Zsidai Zoltán Roy
gasztronómiai szakember, a Zsidai-csoport tulajdonosa, ügyvezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Drámai: itt a lista, pontosan hova kerülhetett az azbesztos kőzetből, rengeteg település érintett

Drámai: itt a lista, pontosan hova kerülhetett az azbesztos kőzetből, rengeteg település érintett

Németh Martin, Bük Város Önkormányzatának képviselője a Facebook-oldalán számolt be az adatigénylésére kapott dokumentumokról – írja a Pénzcentrum.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Váratlan fordulat a tárgyalóasztalnál: meglepő alkut köthet az Egyesült Államok Iránnal, a tét óriási

Váratlan fordulat a tárgyalóasztalnál: meglepő alkut köthet az Egyesült Államok Iránnal, a tét óriási

Közvetítők szerint közel lehet a 60 napos tűzszünet meghosszabbítása, amely a nukleáris tárgyalások új keretét is megadhatja.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Iran deal 'largely negotiated' including reopening Strait of Hormuz

Trump says Iran deal 'largely negotiated' including reopening Strait of Hormuz

Tehran also signals progress on talks but says the key issue of nuclear weapons is not part of an initial framework it is working on.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 23. 18:20
Tíz országot fenyeget az ebola
2026. május 23. 17:20
Szavazhatnak az ELTÉ-hez került kutatóintézetek dolgozói: maradnának vagy mennének?
×
×