2025. október 27. hétfő
Robert Fico szlovák miniszterelnök érkezik a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tartandó találkozójára a moszkvai Kremlben 2025. május 9-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Reuters pool/Makszim Semetov

Robert Fico nemet kell hogy mondjon a Patriótáknak

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Robert Fico szlovák miniszterelnök pártja, a Smer végül nem csatlakozik az Európai Parlament Patrióták Európáért frakciójához – számolt be róla Eduard Chmelár politikai elemző, a kormányfő egykori tanácsadója. A döntés hátterében a szlovák kormánypárt baloldali, posztkommunista szárnya áll.

Eduard Chmelár szerint a Smerben komoly vita bontakozott ki arról, hogy a párt csatlakozzon-e a Patrióták Európáért nevű, újonnan alakult jobboldali frakcióhoz, amelynek tagja többek között Orbán Viktor Fidesze és a cseh Andrej Babiš ANO mozgalma is. Bár a Smer egyes politikusai nyitottak lettek volna az együttműködésre, Ľuboš Blaha, a párt egyik EP-képviselője határozottan ellenezte a lépést, sőt azzal fenyegetőzött, hogy nem ül be a frakcióba, ha a párt a csatlakozás mellett dönt.

A párt vezetése végül a baloldali irányvonal mellett döntött, kizárva az együttműködést Orbán Viktor és Andrej Babiš pártjaival.

Eduard Chmelár politikailag „rövidlátó, ideológiailag pedig védhetetlen” lépésnek tartotta volna, ha a Smer a Patriótákhoz csatlakozik, mivel szerinte a frakcióban neofasiszta erők is helyet kaptak.

A Patriótákhoz való esetleges csatlakozásról korábban Orbán Balázs, a magyar miniszterelnök politikai igazgatója is beszélt Brüsszelben. Megerősítette, hogy tárgyalások zajlanak Robert Fico és Orbán Viktor között, és hogy a Patrióták frakciója nyitott lenne a Smer befogadására. Orbán Balázs szerint „Fico baloldali politikus, de a pártjában a szuverenitás dominál”, és a két kormányfő konzultációja akár egy

Orbán–Fico–Babiš tengely

létrehozását is eredményezheti az Európai Unión belül.

A találgatások hátterében az áll, hogy a Smert október 17-én végleg kizárták az Európai Szocialisták Pártjából. A PES amszterdami kongresszusán egyhangú döntéssel sorolta ki a pártcsaládból a szlovák kormánypártot, azzal indokolva, hogy Robert Fico politikája durván ellentétes a szocialista értékekkel. A döntés fő oka a Szlovák Nemzeti Párttal kötött kormánykoalíció, valamint a miniszterelnök Ukrajna-kritikus retorikája volt.

A kizárást követően Monika Beňová EP-képviselő elismerte: a Smer már korábban is kapott ajánlatot a Patrióták frakciójától, és ő személy szerint támogatta volna a csatlakozást. Ha ez megvalósult volna, a Smer öt képviselőjével együtt a Patrióták 91 mandátumot szereztek volna az Európai Parlamentben, ezzel a harmadik legnagyobb politikai erővé válva Brüsszelben.

Robert Fico azonban a végső döntésben a párt belső megosztottságát vette figyelembe, így végül a Patrióták frakciójához való csatlakozás meghiúsult. A szlovák miniszterelnök nemrég arról beszélt, hogy a Smer több EP-frakciótól is ajánlatot kapott, és ezeket „alaposan meg fogja fontolni”. Ugyanakkor éles szavakkal illette a szocialistákat is, mondván:

„az Európai Szocialisták Pártja teljesen eltávolodott a hagyományos baloldali értékektől, át kellene nevezni őket az Európai Homoszexuálisok és Háborús Uszítók Pártjára.”

Bár a nyilatkozat nagy vihart kavart, Fico mostani döntése azt mutatja: a Smer egyelőre a baloldali irányvonalat próbálja megőrizni.

KAPCSOLÓDÓ HANG

