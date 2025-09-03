ARÉNA
2025. szeptember 3. szerda Hilda
Nyitókép: Unsplash

Rekordok nyara: fárasztó autóutak helyett egyre több szlovák választja a repülést

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Az idei nyár rekordérdeklődést hozott a szlovákok körében a légi közlekedés iránt. Az utasok száma éves szinten 43 százalékkal emelkedett, a legnagyobb növekedést a pozsonyi repülőtér érte el. Bár továbbra is az olyan hagyományos úti célok maradtak a legnépszerűbbek, mint Olaszország vagy Spanyolország, a szlovákok azért új helyeket is felfedeztek, például Máltára és Japánba is sokan elutaztak.

A 2025-ös nyári szezon fordulópontot jelentett a szlovák utazók számára, hiszen megerősítette a légi közlekedés erősödő és növekvő trendjét. A kiwi.com online jegyértékesítő vállalat adatai szerint a szlovák utasok száma éves összevetésben 43 százalékkal nőtt, a foglalások száma pedig 28 százalékkal emelkedett.

„A 2025-ös nyár egyértelműen megerősítette azt a trendet, amelyet már a tavaszi felméréseinkben is láttunk. A szlovákok 74 százaléka idén egynél több külföldi utazást tervezett, és a foglalások növekedése azt mutatja, hogy ezeket a terveket valóra is váltották. Az utazók egyre gyakrabban választják a repülés kényelmét és gyorsaságát más közlekedési formák helyett. Tisztában vannak vele, hogy a légi közlekedés elérhető és hatékony módja a világ felfedezésének” – mondta Daniela Chovancová, a kiwi.com szóvivője.

A legnépszerűbb úti célok listáját továbbra is a hagyományos tengerparti országok vezetik. Az első helyen idén Olaszország végzett, majd Spanyolország következett a sorban kedvelt üdülőhelyeivel, a harmadik pedig Görögország lett. A Horvátországba szóló repülőjegyek értékesítése 97 százalékkal nőtt, ami azt jelzi, hogy

a szlovákok egyre gyakrabban váltják a hosszú és fárasztó autóutakat sokkal gyorsabb és kényelmesebb repülőjáratokra.

Hasonló trend figyelhető meg Bulgária, Málta és Ciprus esetében is.

A leggyakrabban látogatott városok és szigetek között Burgasz, Zadar, Mallorca és Málta szerepel. Az abszolút nyári nyertes azonban a lengyelországi Gdansk lett, ahol a foglalások száma 467 százalékkal nőtt.

A légi közlekedés iránti növekvő érdeklődéssel párhuzamosan a kisebb repülőterek népszerűsége is emelkedett. A pozsonyi Milan Rastislav Štefánik repülőtér növekedési éllovassá vált, hiszen a kiwi.com foglalásaiban az utasok száma csaknem megháromszorozódott az előző nyárhoz képest. Részesedése a szlovák ügyfelek összes foglalásából 12 százalékról 23 százalékra nőtt, amivel még a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret is megelőzte.

A szlovák utazási szokások viszonylag stabilak maradtak. Leggyakrabban hétnapos tartózkodásokat választottak, a jegyeket pedig kellő előrelátással, átlagosan ötven nappal indulás előtt vásárolták meg. A repülőjegyek átlagos ára 2025 nyarán 156 euró volt, ami 2,2 százalékos árcsökkenést jelent az előző évhez képest.

2025.09.03. szerda, 18:00
