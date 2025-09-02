ARÉNA
2025. szeptember 2. kedd Dorina, Rebeka
Robert Fico szlovák miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozója Pekingben.
Nyitókép: X / Joaquin Diaz

Robert Fico Pekingben egyeztetett az orosz elnökkel – videó

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Pekingben találkozott kedden Vlagyimir Putyin orosz elnök és Robert Fico szlovák miniszterelnök. A két vezető a második világháború befejezésének 80. évfordulója alkalmából rendezett ünnepséghez kapcsolódóan utazott a kínai fővárosba, és az alkalmat bilaterális tárgyalásra is kihasználták.

Robert Fico szlovák miniszterelnök kedden háromnapos látogatásra utazott Pekingbe, ahol részt vesz a második világháború befejezésének 80. évfordulója alkalmából szervezett rendezvényeken, valamint több kétoldalú találkozón is. Ezek egyike volt a keddi tárgyalás Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, akitől Fico elsőként megkérdezte, hogy érzi magát. „Élek, ami azt jelenti, hogy jól vagyok” – válaszolta az orosz elnök. A két vezető megbeszélésének középpontjában az orosz-szlovák gazdasági kapcsolatok, az energiabiztonság, valamint az ukrajnai háború és Ukrajna euroatlanti integrációja állt.

Vlagyimir Putyin hangsúlyozta: Oroszország nagyra értékeli a szlovák kormány független külpolitikáját. Mint mondta, ez a hozzáállás kedvező hatással van a gazdasági mutatókra is. Az orosz elnök kiemelte, hogy több szlovák vállalat továbbra is sikeresen működik az orosz piacon, és ez nemcsak az adott cégeknek, hanem az egész szlovák gazdaságnak előnyös. Biztosította partnerét arról is, hogy Moszkva a jövőben is megbízhatóan garantálni fogja az energiaszállítást Szlovákia felé.

A háborús helyzettel kapcsolatban mindketten egyértelművé tették álláspontjukat: Ukrajna nem csatlakozhat a NATO-hoz. Robert Fico úgy fogalmazott, ez egy végleges döntés, amely mögött Szlovákia határozott biztonsági megfontolásai állnak. Ugyanakkor hozzátette: az ország európai uniós tagsága más kérdés, és ebben Szlovákia nem lát akadályt. Vlagyimir Putyin ennek kapcsán leszögezte: Moszkva sem ellenezte soha Ukrajna EU-integrációját, a NATO-bővítést viszont Oroszország hosszú távú biztonsági fenyegetésnek tartja.

Az orosz elnök visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint Oroszország támadást tervezne Európa ellen. Szavai szerint ennek „nincs semmi alapja”, Moszkva nem akar megtámadni egyetlen európai országot sem, kizárólag saját biztonsági és gazdasági érdekeit védi.

Robert Fico a megbeszélésen a nukleáris együttműködés lehetőségét is felvetette. Rámutatott: Szlovákia atomerőművei jelenleg orosz vagy szovjet gyártmányúak, és az ország áramfogyasztásának több mint felét fedezik. A kormányfő ezért örülne, ha ezen a területen amerikai és orosz együttműködés is megvalósulhatna.

Az szlovák ellenzék bírálta Robert Ficót a pekingi útja és a Putyinnal való találkozó miatt. A Progresszív Szlovákia szerint a szlovák kormányfő – aki az EU-s tagállamok vezetői közül egyedüliként utazott el Kínába – úgy döntött, hogy Oroszország érdekeinek szolgáltatja ki Szlovákiát. Veronika Remišová, a Za ľudí párt képviselője pedig úgy fogalmazott, Robert Fico és Vlagyimir Putyin találkozását egy szóval lehet jellemezni: szégyen.

Tudósítóink    Robert Fico Pekingben egyeztetett az orosz elnökkel – videó

