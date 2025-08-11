ARÉNA
Andrej Babis cseh államfőjelölt, volt miniszterelnök kampányzáró rendezvényt tart Brnóban 2023. január 9-én. A cseh elnökválasztás első fordulóját január 13-14-én rendezik.
Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek

Andrej Babis még titkolódzik, hogy a politikai ellenfelek ne másolják le

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Szűk két hónappal a cseh parlamenti választások előtt a hétvégén bemutatta részleges választási programját az Andrej Babis volt kormányfő vezette ellenzéki ANO mozgalom.

A teljes anyagot szeptember 4-én, Ostravában mutatják be. Andrej Babiš úgy fogalmazott: csak egy hónappal a választások előtt, hogy a politikai ellenfelek ne másolják le. Az ANO mozgalom új választási ígéretekkel állt elő: 75 ezer koronás tanári átlagfizetés, adócsökkentés, a szülői támogatás 400 ezer koronára emelése, és a Green Deal megszüntetéséért folytatott harc is szerepel a programban.

A rövidített változatot tartalmazó szórólap jövő kedden jelenik meg, de az iDNES.cz hírportál már betekinthetett a tartalmába. Karel Havlíček, az ANO első alelnöke szerint a hétvégén véglegesítették a programot, ami most már nyomdában van. A teljes anyagot szeptember 4-én, Ostravában mutatják be.

Az újdonságok között szerepel, hogy a ciklus végére garantálnák a tanároknak a 75 ezer koronás havi átlagfizetést.

Havlíček szerint ez a törvény által előírt, az országos átlagbér 130 százalékát jelentené, amit jelenleg nem teljesítenek.

A programban továbbá az olvasható, hogy az ANO csökkentené az adókat, megszüntetné a rádió- és tévédíjakat, és 65 évben határozná meg a nyugdíjkorhatárt. Kiterjesztené az előrehozott nyugdíj lehetőségét megterhelő szakmákra, és az időseknek az életkorral arányosan növelné a nyugdíjemelést. A gyerekes családoknál az ANO visszaállítaná a Fiala-kormány által megszüntetett támogatásokat: újra lenne óvodai díjkedvezmény, diák- és nyugdíjaskedvezmény, 75 százalékos menetdíjkedvezmény, valamint eltörölnék a szabadidős juttatások felső határát. A szülői támogatást 400 ezer koronára emelnék, rugalmas felhasználással. Andrej Babiš szerint mindez pénzbe kerül, a forrás pedig az ún. szürkegazdaság kifehérítéséből jönne.

„Nem lopunk, közbeszerzéseket írunk ki” – fogalmazott a korábbi miniszterelnök.

A lakhatás ügyében az ANO mozgalom gyorsítaná az engedélyezési folyamatokat, a fiatal családoknak és kulcsfontosságú szakmában dolgozóknak állami jelzálogtámogatást és kamatmentes kölcsönt ígérnek első lakás vásárlására. Andrej Babiš szerint ma sok fiatalnak egyszerűen elérhetetlen az ingatlanpiac, mivel Csehországban Európa egyik legmagasabbak az árak.

Az ANO megerősítette, hogy ellenzi az új uniós kibocsátási kvótákat, teljes mértékben elutasítják a zöld adókat, és küzdenek a Green Deal megszüntetéséért, az energiaárak csökkentéséért. Ehhez a ČEZ energiacég feletti teljes állami ellenőrzést akarják megszerezni. Mint mondták,

több forgatókönyvvel is készülnek, amelyeket csak a megfelelő pillanatban hoznak nyilvánosságra.

Andrej Babiš hangsúlyozta: az ANO az egyetlen ellenzéki mozgalom kormányzati tapasztalattal, és akár holnap be tudnának ülni a kormányba. Alelnöke pedig azt mondta, hogy az ország gazdaságilag rossz állapotban van, az újraindítás nehéz lesz, de nem az állam, hanem a magánszektor lesz a motorja, amelyhez a kormánynak meg kell teremtenie a feltételeket.

csehország

andrej babis

választási program

