Durvul a rotherhami szexuális botrány: rendőrökre vallottak az áldozatok

A hétvégén nők és gyerekek is tüntettek egy londoni hotelnél, ahol menedékkérőket akarnak elszállásolni. Ez már a sokadik tüntetés a nyáron, amit ama hírek váltottak ki, hogy menedékjogért folyamodott illegális migránsok ellen emeltek vádat egy fiatal lány zaklatása és egy másik esetben nemi erőszak miatt.

A tüntetők közt sok a nő, akik az angol Szent György-keresztes zászlóval a kezükben, rózsaszínbe öltözve követelik, hogy a hatóságok óvják meg a közösségeiket. Az ellentüntetők viszont szélsőjobbosnak kiáltják ki őket – még akkor is, amikor a tiltakozók közt nem csak fehér brit etnikumúakat látni. Az egész helyzetet komplikálja, hogy a hétvégi, londoni tüntetés erőszakba fulladt, amikor jelentések szerint azt „maszkos férfiak sajátították ki”.

??British mothers say: "Stop the Boats Women and children march outside a London hotel housing illegal migrants — moved in just yesterday #Uk

Wearing pink, they demand safety for their kids and accuse the government of ignoring local families. pic.twitter.com/RgdUzrzWhe