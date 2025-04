Az olajfák helye – napelempark miatt könnyeznek a spanyol gazdák

A napfényes Andalúziában található Jaén környékét a kiterjedt évszázados olajfaligetek miatt a világ „olívaolaj-fővárosaként” emlegetik, de ami az ottani gazdákkal történik, az távolabb sem lehetne az andalúz álomtól. A helyi kormányzat, a Junta de Andalucía rábólintott egy hatalmas vitát kavaró projektre: zöld utat adott a Greenalia nevű, zöld energiával foglalkozó cégnek egy potenciálisan 900 hektáros napelem- és szélerőműpark építéséhez, ami azzal jár, hogy mintegy száz olívatermelő gazda veszítheti el földjét.

A legsúlyosabban érintett területek a jaéni Lopera, Arjona és Marmolejo településeken találhatók, ahol mintegy száz futballpályányi olajfának megfelelő területet veszítenének el, mondták egy kisebb régió, Észak-Campiña érdekvédői. A csoport szerint már korábban eltávolítottak ötezer olajfát.

Incredible to see the olive groves of Jaen, Spain. This one province produces around a fifth of the *entire* global supply of olive oil



But a combination of drought & extreme heat has left many trees badly weakened... This years harvest looks set to be the worst in living memory pic.twitter.com/QYs41eXCwC