A YouTube-ot is utolérte a végzet: sokan távozhatnak az AI miatt

Neal Mohan, a YouTube vezérigazgatója egy belső vállalati üzenetben arról írt az alkalmazottaknak, hogy a jövőben azt szeretné elérni a vállalat, hogy a mesterséges intelligencia a platform minden részénél jelen legyen, így aki emiatt távozni szeretne a cégtől, annak nem fogják útját állni – írja az Engadget híradása nyomán a hvg.hu.

Ennek megerősítése érdekében a cégvezér azt is közölte, hogy a YouTube kivásárolja részesedéséből a távozókat. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy nem kell szerepkörök megszűnésétől tartani az új struktúra miatt.

A vezérigazgató szerint az átszervezés célja, hogy segítsen a platformnak az olyan gyorsan növekvő területekre összpontosítani, mint például a mesterséges intelligencia, miközben gyorsabbá válik a döntéshozatal és a végrehajtás. Éppen ezért a felület három szegmensre tagolódik: a nézőknek, az alkotóknak és a közösségnek, valamint az előfizetőknek szánt termékekre.

A nézői termékek esetében nem meglepő módon a nézői élményre fog összpontosítani a vállalat a keresés és felfedezés, az elköteleződés, valamint a felhasználói alapelvek fejlesztésével. Az alkotói és közösségi termékek eközben a generatív mesterséges intelligenciával működő eszközök, a Short-videók az élő közvetítések és az alkotók támogatása révén ösztönzik az alkotást. Az előfizetőknek szánt termékek esetében pedig többek között a YouTube Music és a YouTube Premium esetében használná ki az AI hatását a vállalat, elsősorban az előfizetők számának növelésére.