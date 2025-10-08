Bizarr hiba okoz most gondot a Microsoft-alkalmazásoknál

Különös hiba ütötte fel nemrég a fejét a Microsoft fejlesztéseinél: összeakadnak a cég saját szolgáltatásai. A cég közlése szerint arról van szó, hogy ha a felhasználók több Office-alkalmazást futtatnak egymással párhuzamosan, az megakaszthatja a vállalat mesterséges intelligenciáját, a Copilotot – számolt be a hvg.hu.

A cég által közzétett támogatási dokumentum szerint ez a hiba azokat a Microsoft 365-ügyfeleket érinti, akik ugyanazon a rendszeren indítják el az Excelt, a Wordöt, a PowerPointot, a OneNote-ot, a Publishert és az Accesst – vagy ezek közül legalább kettőt, bármilyen variációban.

A probléma akkor jelentkezik, amikor a felhasználó segítségül hívja a mesterséges intelligenciát például a Wordben, majd ezzel párhuzamosan ugyanezt tenné meg például az Excelben is. Ebben az esetben az Excelben nem nyílik meg a Copilot használatát lehetővé tevő panel. Amennyiben azonban az első alkalmazás be van zárva, a rendszer minden gond nélkül elindítja az ablakot.

A problémát több felhasználó is jelezte a Microsoftnak, a cég ezután kezdett el vizsgálódni. Az Office csapata jelenleg dolgozik a probléma megoldásán, de további részleteket csak akkor árul majd el a cég, ha pontosabban ismert lesz a probléma oka, vagy esetleg elkészül a javítás – olvasható egybek mellett.