Tréfa vagy aljas lejáratás? – Lopással hozták összefüggésbe az OpenAI vezérigazgatóját

Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója videókártyát próbált meg ellopni egy üzletből. Legalábbis a különböző közösségi médiafelületeken elsőre hitelesnek tűnő felvételek jelentek meg erről. Utóbb azonban kiderült, hogy az üzletember nem követett el semmilyen bűncselekményt, hanem az történt, hogy az OpenAI új generációs videókészítő eszköze, a Sora 2 szöveges leírásra olyan élethű felvételt készített, amin az látszik, hogy Sam Altman elcseni a videókártyát. A valóságban persze semmi ilyesmi nem törént – írja az Origo.

A videó azért tévesztett meg sokakat, mert a Sora 2 alkalmazásával a felhasználók képesek saját magukat, illetve engedéllyel akár másokat is szerepeltetni a technológiával létrehozott mozgóképeikben.

A Sora 2 egyelőre csak meghívásos alapon érhető el, és az OpenAI egyik alkalmazottja nagyon kellemetlen helyzetbe hozta Sam Altmant. Gabriel Peterss az X-en osztotta meg mesterségesen kreált felvételét, amin az látszik, hogy bolti lopáson érik az OpenAI vezérigazgatóját.

A videót viccnek szánta, de a visszajelzések alapján nagyon sokan elhitték, amit látnak, és az ilyen megtévesztések elég rémisztő jövőt vetítenek előre, hiszen ezek alapján gyakorlatilag bárkit odavarázsolhatnak egy hasonló kompromittáló videóba.