Egy kínai építmény miatt lettek hosszabbak a napok

Bár gyakorlatilag lehetetlennek tűnik megváltoztatni az idő múlását a Földön, a NASA bejelentette, hogy egy Kínában épült ember alkotta szerkezet pontosan ezt tette. A kínai Három-szurdok-gát megépítése óta ugyanis, közel 18 év alatt a Föld tengelyét közel egy hüvelykkel (2,54 centiméter) eltolta, aminek következtében napjaink hosszúsága minimálisan megváltozott – írja az Express cikke nyomán a hirado.hu.

A gigantikus gát építése 1994-ben kezdődött és több mint 10 évig tartott, végül 2006-ban készült el. A Jangce folyót egy 10 billió gallon víz befogadására képes tározóvá alakító vízerőmű naponta átlagosan 0,54 terawattóra áramot termel, amely havonta 5,4 millió háztartás energiaellátására elegendő. Bár a gát mérnöki szempontból csodának számít, meglepő következményeket váltott ki a Föld forgására, amit a legtöbb tudós korábban lehetetlennek tartott.

A tározóban visszatartott 10 billió gallon víz tömeget ad a Föld kérgének a tengerszint felett, ami újraosztja a bolygó tömegének eloszlását, és befolyásolja a tehetetlenségi nyomatékot.

A NASA Goddard Űrközpontjának tudósai megerősítették, hogy a hozzáadott tömeg körülbelül két centiméterrel, vagyis nagyjából háromnegyed hüvelykkel eltolta a Föld forgástengelyét.

Ugyan a háromnegyed hüvelyknyi elmozdulás nem tűnik soknak a Föld méretéhez képest, a bolygófizika szempontjából ez jelentős távolság, ugyanis amikor a tömeg távolabb kerül a forgástengelytől, a Föld forgása kissé lelassul.

The Three Gorges Dam in China holds so much water that it slows down Earth by increasing its moment of inertia, thus making every day longer by 0.06 microseconds

pic.twitter.com/TXHeFqedVu — Fascinating World Media (@fworldmedia) August 25, 2025

Hasonló hatása volt a 2004-es Indiai-óceáni szökőárnak, ami a tektonikus mozgások miatt eltolta a Föld tengelyét és néhány mikroszekundummal lerövidítette a nap hosszát. A Három-szurdok-vízerőmű tehát jól mutatja, hogy az emberi tevékenységek milyen mértékben befolyásolhatják a Föld forgását a természeti katasztrófákhoz képest.

Bár a gát rengeteg energiát termel, csökkentve Kína fosszilis energiahordozó-felhasználását, sok áldozatot is követelt.

Építése miatt 1,2 millió embernek kellett elhagynia az otthonát. Emellett az elárasztott terület körülbelül 600 kilométer hosszan húzódik el, tönkretéve az ökoszisztémát és megváltoztatva a tájat.

Kutatások – köztük egy 2010-ben a Geophysical Research Letters folyóiratban megjelent tanulmány – megerősítik, hogy az olyan óriásprojektek, mint a Három-szurdok-gát, óriási hatást gyakorolhatnak a Föld egyensúlyának finom eltolódásaira. Sok szakértő ezért azt sürgeti, hogy hasonló beruházások előtt alaposan mérlegeljék a környezeti és geofizikai következményeket.