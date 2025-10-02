ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. október 2. csütörtök
Nyitókép: Pexels

Egy kínai építmény miatt lettek hosszabbak a napok

Infostart

A NASA jelentette be, hogy a kínai Három-szurdok-vízerőmű akkora tömeget koncentrált egy viszonylag kis területre, ami módosította a Föld tengelyét, ez pedig a napok meghosszabbodásával járt.

Bár gyakorlatilag lehetetlennek tűnik megváltoztatni az idő múlását a Földön, a NASA bejelentette, hogy egy Kínában épült ember alkotta szerkezet pontosan ezt tette. A kínai Három-szurdok-gát megépítése óta ugyanis, közel 18 év alatt a Föld tengelyét közel egy hüvelykkel (2,54 centiméter) eltolta, aminek következtében napjaink hosszúsága minimálisan megváltozott – írja az Express cikke nyomán a hirado.hu.

A gigantikus gát építése 1994-ben kezdődött és több mint 10 évig tartott, végül 2006-ban készült el. A Jangce folyót egy 10 billió gallon víz befogadására képes tározóvá alakító vízerőmű naponta átlagosan 0,54 terawattóra áramot termel, amely havonta 5,4 millió háztartás energiaellátására elegendő. Bár a gát mérnöki szempontból csodának számít, meglepő következményeket váltott ki a Föld forgására, amit a legtöbb tudós korábban lehetetlennek tartott.

A tározóban visszatartott 10 billió gallon víz tömeget ad a Föld kérgének a tengerszint felett, ami újraosztja a bolygó tömegének eloszlását, és befolyásolja a tehetetlenségi nyomatékot.

A NASA Goddard Űrközpontjának tudósai megerősítették, hogy a hozzáadott tömeg körülbelül két centiméterrel, vagyis nagyjából háromnegyed hüvelykkel eltolta a Föld forgástengelyét.

Ugyan a háromnegyed hüvelyknyi elmozdulás nem tűnik soknak a Föld méretéhez képest, a bolygófizika szempontjából ez jelentős távolság, ugyanis amikor a tömeg távolabb kerül a forgástengelytől, a Föld forgása kissé lelassul.

Hasonló hatása volt a 2004-es Indiai-óceáni szökőárnak, ami a tektonikus mozgások miatt eltolta a Föld tengelyét és néhány mikroszekundummal lerövidítette a nap hosszát. A Három-szurdok-vízerőmű tehát jól mutatja, hogy az emberi tevékenységek milyen mértékben befolyásolhatják a Föld forgását a természeti katasztrófákhoz képest.

Bár a gát rengeteg energiát termel, csökkentve Kína fosszilis energiahordozó-felhasználását, sok áldozatot is követelt.

Építése miatt 1,2 millió embernek kellett elhagynia az otthonát. Emellett az elárasztott terület körülbelül 600 kilométer hosszan húzódik el, tönkretéve az ökoszisztémát és megváltoztatva a tájat.

Kutatások – köztük egy 2010-ben a Geophysical Research Letters folyóiratban megjelent tanulmány – megerősítik, hogy az olyan óriásprojektek, mint a Három-szurdok-gát, óriási hatást gyakorolhatnak a Föld egyensúlyának finom eltolódásaira. Sok szakértő ezért azt sürgeti, hogy hasonló beruházások előtt alaposan mérlegeljék a környezeti és geofizikai következményeket.

