Bemutatták a jövő csúcstelefonjainak leendő agyát

A MediaTek által bemutatott új, Dimensity 9500 lapkakészlet az újgenerációs Arm processzormagokra épül. Ez egy 4,21 GHz-es Arm C1-Ultra magot takar három C1-Premium és négy C1-Pro mag társaságában – írja a GSMArena cikke nyomán a hvg.hu.

A cég állítása szerint a gyakorlatban az egymagos teljesítmény 32, míg a többmagos 17 százalékkal javult a Dimensity 9400-hoz képest. Energiafogyasztás tekintetében pedig 55 százalékkal eszik kevesebbet az új lapka, változatlan csúcsteljesítmény mellett.

Multitasking terén 30 százalékos javulást ígér a gyártó, és az MI-teljesítményen is javítottak. A Dimensity 9500 négycsatornás UFS 4.1 tárhelytámogatással is rendelkezik, amely bizonyos területen akár 100 százalékos teljesítményjavulást is jelenthet.

A grafikai teljesítményre se lehet panasz: a vizuális feladatokról egy Arm G1-Ultra GPU gondoskodik, mely 33 százalékos javulást ígér a csúcsteljesítmény terén, míg energiahatékonyság viszonylatában 42 százalékkal jobb, plusz a MediaTek a képfeldolgozási és MI-teljesítményen is javított.

A Dimensity 9500 a következő egy évben számos csúcskészülékben ott lehet majd, az elsők között az Oppo Find X9 Próban és a Vivo X300-ban lehet majd találkozni vele.