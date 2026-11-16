Az amerikai hadsereg megbízásából indult titkos űrküldetés

Az elmúlt egy hétben két titkos küldetést is végrehajtott a SpaceX az amerikai hadsereg megbízásából – írja a Space.com alapján a 24.hu.

A cikk szerint mindkét felbocsátást a kaliforniai Vandenberg Űrhaderő Támaszpontról végezték, egy-egy Falcon–9 rakéta segítségével november 6-án és november 12-én. Szakértők szerint a rakéták rakományát Starshield-műholdak képezhették, amelyeket az Egyesült Államos Űrhadereje potenciális célpontok egész világra kiterjedő nyomon követésére használhat.

A SpaceX ugyanakkor semmit nem közölt a küldetések céljáról, mivel azokat titkosították.

Az USSF–627 jelű űrmisszió a Falcon–9 rakétasorozat 120. felbocsátása volt idén, míg tavaly 165 alkalommal emelkedtek a magasba ezek a rakéták, 122 alkalommal Starlink-műholdakat állítottak pályára. A SpaceX rendszeres partnere az amerikai állami szerveknek, megbízásukból a múltban is számos alkalommal hajtott már végre titkos küldetéseket.