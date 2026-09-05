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Kis Anna, Szabó Péter - éghajlatkutatók az Arénában
Nyitókép: InfoRádió

Európa megállíthatatlanul melegszik, az átlagnál is jobban – éghajlatkutatók az Arénában

Infostart / InfoRádió

A globális felmelegedés mellett Európa még az átlagosnál is jobban melegszik, méghozzá megállíthatatlanul, az 1980-as évek óta – derült ki az InfoRádió Aréna című műsorából, amelynek vendége volt Kis Anna éghajlatkutató, a földtudományok doktora, az ELTE Meteorológiai Tanszék tudományos munkatársa és Szabó Péter éghajlatkutató, az ELTE Meteorológiai Tanszék doktorandusza, akik a miértekről is részletesen szóltak.

Az időjárás történetéről szóló hírekből az látszik, melegszik és egyre gyorsabban melegszik Európa, sőt, Európa még gyorsabban is hevül, mint a világ többi része.

Kis Anna éghajlatkutató az InfoRádió Aréna című műsorában bólogat a hírek hallatán, a tudomány is ugyanezt látja, a globális átlaghoz képest az európai kontinens melegedése erőteljesebb, ennek pedig több oka is van:

  1. az éghajlatváltozás egyik velejárója, hogy megváltoznak a cirkulációs viszonyok, beragadhatnak anticiklonok, amelyek egy-egy hőségperiódust vagy tartós hőhullámokat eredményeznek, nyilván melegítve a területet
  2. ha a hótakaró csökken, az megváltoztatja a sugárzási viszonyokat, és „pozitív visszacsatolás” alakul ki, ettől is csak erősödik a felmelegedés
  3. Európa meglehetősen közel fekszik az északi sarkvidékhez, ami a teljes földet tekintve a legerőteljesebben melegszik, tehát ennek a közelsége is szerepet játszik
  4. szennyezőanyag-kibocsátás: csökkent az aeroszolkibocsátás, ami a felhőképződésben játszana szerepet, a kevesebb felhő pedig védtelenebbé tesz a sugárzással szemben, több hő érkezik a Föld felszínére.

Európa helyzetét magyarázva a szintén éghajlatkutató Szabó Péter az Arénában hozzátette, a kontinens tisztább lett, a légköre jobb állapotban van, jobban tudunk lélegezni, sokkal kevesebb az asztmás beteg, alapvetően a rövid távú aeroszolrészecske-kibocsátás csökkent, ezért képes több sugárzást fogadni a Föld, nyáron jobban fel is melegszik a kontinens; vagyis hiába áll holtversenyben a harmadik helyen csupán a légszennyezésben Indiával, Kína és az Egyesült Államok mögött, ennek komolyabb negatív következményei is vannak, új kihívás jelentkezett.

Ilyen értelemben – Kis Anna szerint – Európa jobban érintett negatívan a folyamatok által, és az, hogy ilyen közel van a nagyon melegedő Északi-sark, az áramlási viszonyokat is kedvezőtlenül befolyásolja a kontinens számára.

Mindehhez Szabó Péter összefoglalólag hozzátette:

  1. Európában kimutathatóan jóval több a száraz, meleg időt okozó anticiklonális helyzet, mint korábban, növekedett az úgynevezett cirkulációs viszonyok gyakorisága
  2. ezeknek a helyzeteknek a gyakorisága azt eredményezte, hogy 55 százalékban a cirkulációs viszonyok megváltozása – tehát több az anticiklon – okozta azt, hogy Európa 1980 óta kezd kiszáradni.

Bár a hőkupola-jelenség valóban létezik, nem lehet minden hőhullámot így nevezni – ez is kiderült az InfoRádió Aréna című műsorából, ahol a két éghajlatkutató arról is beszélt, hogy statisztikailag is kimutatható, hogy nő a halálozások száma a rendkívüli hőségben.

A cikk Kocsonya Zoltán interjúja alapján készült, alább megtekintheti, meghallgathatja.

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Kezdőlap    Tudomány    Európa megállíthatatlanul melegszik, az átlagnál is jobban – éghajlatkutatók az Arénában

aréna

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Európa megállíthatatlanul melegszik, az átlagnál is jobban – éghajlatkutatók az Arénában

Európa megállíthatatlanul melegszik, az átlagnál is jobban – éghajlatkutatók az Arénában
A globális felmelegedés mellett Európa még az átlagosnál is jobban melegszik, méghozzá megállíthatatlanul, az 1980-as évek óta – derült ki az InfoRádió Aréna című műsorából, amelynek vendége volt Kis Anna éghajlatkutató, a földtudományok doktora, az ELTE Meteorológiai Tanszék tudományos munkatársa és Szabó Péter éghajlatkutató, az ELTE Meteorológiai Tanszék doktorandusza, akik a miértekről is részletesen szóltak.
 

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Hőhullámok és rekordaszály: mi vár még ránk? Kis Anna és Szabó Péter, Inforádió, Aréna
GDP, forint, euró: mi az igazi kockázat? Nyeste Orsolya és Madár István, Inforádió, Aréna
 
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