Túl a bizonyítványosztáson – Egyre többet tud a tudomány a gyermek lelkéről

A Bethesda Gyermekkórházban a tanév véve kapcsán jelentkező szorongással kezdtek foglalkozni, mert ok keletkezett rá, igaz, a szorongás nyilván nem korlátozódik ezekre a helyzetekre.

Nagy Péter, a kórház tudományos igazgatóhelyettese az InfoRádió megkeresésére elmondta, hogy Európa- és világszerte mind több kutatási eredmény mutatja ki, hogy a szorongásos problémák mindenütt jóval gyakoribbak, mint akár csak 10 évvel ezelőtt.

„Amikor a gyerekek bizonyítványt kapnak, ami vagy jól sikerült, vagy nem úgy sikerült, ahogy a szülők vagy a pedagógusok várták volna, az biztos, hogy fokozhatja a szorongást. Úgy tűnik, hogy ma egy fiatalnak lényegesen több nehéz helyzettel kell szembenéznie, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt” – rögzítette Nagy Péter.

A szülőknek azt tanácsolja, ne a jeleket keressék, inkább alkalmazzanak olyan megoldásokat, amelyek eredményesek abban, hogy el se jussanak a gyerekek idáig.

A szorongás elmulasztásához pedig szerencsére nem kell műtét és gyógyszer sem: ha egy gyerek azt érzi, hogy őt megbecsülik, támogatják, akkor kóros, klinikai szintű szorongás jó eséllyel nem fog kialakulni, csak kivételes helyzetekben.

„Egész évben érdemes odafigyelni, és különösen a bizonyítványosztás környékén a gyerekeket próbáljuk meg a lehető legtöbb dologért megdicsérni. Ha már nem tudjuk miért, akkor keressünk lehetőséget arra, hogy ugyanazért dicsérjük meg kétszer. Amikor apa hazajön, neki is mondjuk el, hogy képzeld, milyen ügyes volt ma. Aztán hívjuk fel a nagymamát úgy, hogy a gyerek is hallja, hogy milyen ügyes volt... Bizonyítványosztásnál különösen lényeges az, hogy ez legyen a helyén. Ha egy rossz jegy alakult, amit nem úgy vártunk, nem ezt szerettük volna, ez ne jelentse azt, hogy a gyereknek ez az értéke, legfeljebb, hogy valamiből nem sikerül túl jól teljesíteni, aminek nagyon sok oka lehet. Azt nézzük meg, hogy innen hogy tudunk majd továbbmenni. Most legyen lehetőség kipihenni az iskolai terheket” – részletezte Nagy Péter.

Persze felmerülhet, hogy ilyen helyzetekben a gyerekek nem nyílnak meg olyan könnyen, ilyen esetekben arra kell figyelni szerinte, hogy a folyamatos szorongásos tünetek ne álljanak össze depresszióvá, ugyanis komoly szenvedést jelent állandóan aggódni mindenen, és van, hogy valaki véget is vet az életének egy szerinte rosszul sikerült időszakában.

Ám szerinte gyakori is ez, meg nem is:

nem gyakori: kis számú az a gyerek, aki például a saját életére tör gyakori: minden gyerek esetében megelőzhető, hogy a saját életére törjön, hisz csak egy bizonyos helyzetet, időszakot kellett volna átvészelni.

Rámutatott viszont arra is, hogy 14-15 évesen az első-második számú halálok az öngyilkosság, ezzel viszont konkrétan foglalkozni kell; ennek lehet előszobája, hogy rengeteg gyerek stresszel az iskolai elvárások miatt.

„Általában észre lehet abból venni, ha valaki állandóan azon izgul, hogy hogy fog teljesíteni, vagy hogyha olyanokat mond otthon, hogy biztos ebben csalódást okozott, vagy »biztos most szomorúak vagytok miattam«. Ha azt lehet látni, hogy egy gyerek kevésbé felszabadult, mint korábban, elzárkózik a külvilágtól, megváltozik az étvágya, ezek együttesen arra utalhatnak, hogy van valami, amivel foglalkozni kell” – figyelmeztetett Nagy Péter.

Azt mindenképpen javasolná a szülőknek a nyári szünetre, de attól függetlenül is, hogy a kevesebb kötelesség mentén figyeljenek arra, hogy a gyereknek legyen valamilyen napirendje, a strukturálatlan időtöltés ugyanis nem pihenés, csak a feszültséget fokozza, mivel a gyerek felelőssége lesz, hogy kitöltse az idejét, és ilyenkor sokszor jön a képernyő...

A gyerekek szorongását a szakember szerint tovább fokozhatja, hogy másoknak ilyenkor milyen jó, milyen jó helyen vannak, mennyivel jobban néznek ki, mennyivel barnábbak, vékonyabbak, gazdagabbak. De ennek a folyamatnak, befordulásnak is ellene tart a napirend és a képernyőidő korlátozása.

A cikk Szabó Gergő interjúja alapján készült.

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