30 éve nem volt ilyen Amerikában, befagyhat az egyik nagy tó

Az idei extrém tél különösen látványos nyomot hagy a térség vízfelületein. A legfrissebb műholdas adatok és mérések alapján az Erie-tó felszínének 95,95 százalékát összefüggő jég- és hóréteg borítja. Ez tudományos szempontból is kiemelkedő, hiszen a modern történelemben mindössze háromszor fordult elő hasonló eset, legutóbb pontosan három évtizeddel ezelőtt, 1996 februárjában.

A 2026. február 5-i mérési adatok alapján a tavak jégkoncentrációja az alábbiak szerint alakul.

Erie-tó: 95,95%

Huron-tó: 74,84%

Superior-tó (Felső-tó): 52,72%

Michigan-tó: 36,46%

Ontario-tó: 19,70%

Nagy-tavak összesített átlaga: 56,14 százalék.

A meteorológusok szerint a napokban várható újabb „Arctic blast”, azaz sarkvidéki eredetű hidegbetörés olyan tartós és mély fagyot hoz, amely valószínűleg eltünteti az utolsó szabad vízfelületeket is a tavon.

Az Erie-tó a legsekélyebb a Nagy-tavak közül, így ez reagál leggyorsabban a hőmérsékletváltozásra, ám a teljes befagyáshoz még így is rendkívüli körülmények szükségesek.

A teljes befagyás nem csupán statisztikai érdekesség, hanem jelentős hatással van a környező államok mikroklímájára is. Amíg a tavon szabad vízfelületek vannak, a hideg szél párát emel fel, ami a part menti területeken masszív havazást okoz.

A 100 százalékos jégpáncél kialakulásával ez a folyamat leáll, így kevesebb lesz a hóvihar, ugyanakkor a tartós hideg továbbra is próbára teszi az embereket.

