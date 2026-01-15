ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.67
usd:
331.41
bux:
120687.23
2026. január 15. csütörtök Lóránd, Lóránt
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Térkép Magyarország aktuális légszennyezettségéről 2026. január 15-én.
Nyitókép: Legszennyezettseg.met.hu

Már van, ahol belélegezhetetlenül rossz a levegő – térkép

Infostart / MTI

A HungaroMet Zrt. előrejelzése szerint péntekig nyugodt időjárás várható, a légszennyező anyagok tovább dúsulhatnak, helyenként az egészségügyi határérték felett alakulhat a szálló por mennyisége. Az északkeleti, szélcsendes területeken a tájékoztatási küszöböt is átlépheti a szálló por koncentrációja.

Tovább romlott a levegő minősége az országban a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön közzétett, az előző napi méréseket ismertető térképe szerint.

A levegőhigiénés index rendszere négy kategóriát tartalmaz: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes.

A csütörtökön közölt adatok szerint veszélyes a Sajó völgyében Putnok és Sajószentpéter, továbbá Békéscsaba, a Dunántúlon Veszprém, Győr, Mosonmagyaróvár és Sopron levegőjének minősége.

Szentgotthárd, Szombathely, Ajka, Várpalota, Székesfehérvár, Kaposvár, Pécs, Tatabánya, Esztergom, Százhalombatta, Tököl, Kecskemét, Szeged, Salgótarján, Debrecen, Nyíregyháza, Oszlár, Miskolc és Kazincbarcika levegője egészségtelen.

Dunaújváros, Budapest, Eger és Dorog levegőjének minősége kifogásolt, a többi mérőállomás elfogadható értéket rögzített.

A HungaroMet Zrt. előrejelzése szerint péntekig nyugodt időjárás várható, a légszennyező anyagok tovább dúsulhatnak, helyenként az egészségügyi határérték felett alakulhat a szálló por mennyisége. Az északkeleti, szélcsendes területeken a tájékoztatási küszöböt is átlépheti a szálló por koncentrációja.

Kezdőlap    Tudomány    Már van, ahol belélegezhetetlenül rossz a levegő – térkép

légszennyezettség

levegő

levegőminőség

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nemzeti Petíciót indít a kormány
Kormányinfó percről percre

Nemzeti Petíciót indít a kormány
A magyar állam jogsegéllyel is azok mellett áll, akik származásuk miatt jogsérelmet szenvednek el a Benes-dekrétumok miatt. Fontos információk érkeztek a Nemzeti Petícióról, a V4-ektől érkező támogatásról, a Mercosur-megállapodás következményeiről. Tartson velünk!
 

Robert Fico ígéretet tett a magyarországi kampánnyal kapcsolatban

Felsorolta a kormány, milyen pénzeket kérhet Ukrajna támogatására az EU Magyarországtól

A dánok és grönlandiak elkerülték a „Zelenszkij-pillanatot”

A dánok és grönlandiak elkerülték a „Zelenszkij-pillanatot”

Ahogy várható volt, nem sikerült közelíteni az álláspontokat Grönland, Dánia és az Egyesült Államok között a sziget jövőjéről szóló, radikális amerikai igények kérdésében. A dán külügyek vezetője közölte: „alapvető ellentét” van a felek között, miközben a NATO fokozza katonai jelenlétét a térségben.
 

Grönland: kemény lépésre szánta el magát Dánia

Franciaország már „érkezik is” Grönlandra

Donald Trump Grönlandról: Ha nem mi, akkor Oroszország vagy Kína fogja megszerezni

VIDEÓ
Venezuelától Grönlandig: mi lehet Donald Trump mesterterve? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Trendfigyelő - Az Inforádió gazdasági magazinja. Konjunktúra-indexek.
Uniós források: jöhet-e pénz a választásokig? Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.15. csütörtök, 18:00
Káel Csaba
filmügyi kormánybiztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Évindító csúccsal rúgja be a konferenciaszezon motorját a Portfolio Property Warm Up

Évindító csúccsal rúgja be a konferenciaszezon motorját a Portfolio Property Warm Up

Már a láthatáron a hazai ingatlanpiac kiemelt évindító szakmai, üzleti és networking rendezvénye, a Portfolio Property Warm Up! Csapjon le most az utolsó kedvezményes jegyekre, amíg lehet: ez egy kihagyhatatlan év eleji bemelegítés mindenkinek, aki képbe akar kerülni a legfrissebb piaci trendekkel. A napot a Portfolio „Top50 ingatlanpiaci szereplő” exkluzív találkozója teszi teljessé.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fordulat jöhet az útdíjaknál? Új javaslat készül a fuvarozók nyomására

Fordulat jöhet az útdíjaknál? Új javaslat készül a fuvarozók nyomására

Szerdán ismét egyeztetés zajlott Építési és Közlekedési Minisztérium, a fuvarozói és szakmai érdekképviseleti szervezetek között.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Astronauts return to Earth after first ever medical evacuation from space station

Astronauts return to Earth after first ever medical evacuation from space station

The team, known as Crew 11, splashed down off the coast of California after a nearly 11 hour journey from the ISS.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 14. 21:18
Tízmilliószor gyorsabb: félelmetes újítás a gyógyszerfejlesztésben
2026. január 14. 20:42
Mamutnak hitték, de valami furcsább lény maradványait őrizgettek a múzeumban
×
×
×
×