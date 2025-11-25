Máskor egy hónap alatt (sem) esik le ennyi, de már látni az alagút végét

Napok óta vigasztalanul esik az eső, de már látni, meddig tart ez, így az is kalkulálható, mennyi eső esik le, abból pedig már egyenesen következnik, hány heti/havi csapadéknak felel meg az „annyi”.

Addig is, míg ez a változás, erős melegedéssel végbemegy, a frontérzékenyek szenvedhetnek, erre mutat rá az Időkép.

Az időjárási szakportál kalkulációja szerint az északi határszélen, az Északi-középhegységben, a Dunántúl középső és északi régióban – kiemelten a Bakonyban –, valamint a Mecsekben friss számítások szerint néhol 30-50 mm csapadék eshet szerda délutánig, amikor is lecsenghet ez a mostani özönvíz.

A szerda délutánig hulló csapadék várható mennyisége

Érdekes módon egyébként a Viharsarok szinte száraz marad.

Csütörtöktől hideg, száraz idő várható napokon át.