ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.06
usd:
331.32
bux:
108019.74
2025. november 25. kedd Katalin
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Máskor egy hónap alatt (sem) esik le ennyi, de már látni az alagút végét

Infostart

Az évi csapadékmennyiség Magyarországon 500-600 milliméter, most szerdáig ebből néhány helyen 50 leesik. Van, ahol meg semmi.

Napok óta vigasztalanul esik az eső, de már látni, meddig tart ez, így az is kalkulálható, mennyi eső esik le, abból pedig már egyenesen következnik, hány heti/havi csapadéknak felel meg az „annyi”.

Addig is, míg ez a változás, erős melegedéssel végbemegy, a frontérzékenyek szenvedhetnek, erre mutat rá az Időkép.

Az időjárási szakportál kalkulációja szerint az északi határszélen, az Északi-középhegységben, a Dunántúl középső és északi régióban – kiemelten a Bakonyban –, valamint a Mecsekben friss számítások szerint néhol 30-50 mm csapadék eshet szerda délutánig, amikor is lecsenghet ez a mostani özönvíz.

A szerda délutánig hulló csapadék várható mennyisége
A szerda délutánig hulló csapadék várható mennyisége

Érdekes módon egyébként a Viharsarok szinte száraz marad.

Csütörtöktől hideg, száraz idő várható napokon át.

Kezdőlap    Tudomány    Máskor egy hónap alatt (sem) esik le ennyi, de már látni az alagút végét

időjárás

eső

csapadék

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Toldi Ottó: baj lesz, ha az orosz „energiacsata” végén Európa kimarad az üzletből

Toldi Ottó: baj lesz, ha az orosz „energiacsata” végén Európa kimarad az üzletből

Toldi Ottó szerint miközben a magyar kormány célja az energetikai diverzifikáció, aközben nem kellene teljesen leválni az orosz olajról és földgázról. Ráadásul az Egyesült Államok is csak az ukrajnai háború végéig kívánja az orosz energiaimportra kivetett szankciókat fenntartani – erről beszélt az InfoRádióban Toldi Ottó, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Klímapolitikai Intézetének vezető kutatója.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem lehet kirekesztő a betelepülési tilalom? Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Online csalások: milyen veszély fenyeget az ünnepi forgatagban? Bor Olivér, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.25. kedd, 18:00
Kollár László Péter
a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kedden is erősödik a forint

Kedden is erősödik a forint

A forint erősödéssel kezdte a napot: az euró árfolyama 382 alatt mozog, közel a kétéves csúcsához, miközben a dollár a 331-es szint közelébe csúszott. Érkeztek friss német adatok is: GDP második becslés: a gazdaság 2025 harmadik negyedévében stagnált, amit elsősorban a gyengélkedő export fékezett, tovább árnyalva az európai gazdasági kilátásokat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megvan az 2025-ös év szaloncukra, horror áron adják a karácsony slágerédességét

Megvan az 2025-ös év szaloncukra, horror áron adják a karácsony slágerédességét

Átadták a 2025-ös Az Év Szaloncukra díjat a Magyar Színház szalonjában, ahol rekordszámú nevezés és számos új íz közül választották ki az idei győztest.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine calls for Trump-Zelensky meeting in US this week

Ukraine calls for Trump-Zelensky meeting in US this week

Meanwhile, the US has confirmed its officials are set to meet Russian representatives in Abu Dhabi

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 25. 06:00
Bor Olivér: igenis mindenki célpont, akinek van adata, közösségimédia-profilja
2025. november 25. 05:48
Nagy segítség érkezik a diabéteszben szenvedőknek
×
×
×
×