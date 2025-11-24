200 éve elsüllyedt, titokzatos hajóroncsra bukkantak Kanadában

Az Ontario-tó mélyén merülő csapat egy teljesen ép hajóroncsra bukkant - írja a CBC News alapján a Liner.hu. A hajót az 1800-as évek első felében építhették. A roncsot először 2017‑ben észlelték egy optikai kábel felmérése során.

Az elsüllyedt hajó különlegessége, hogy az árbócai még mindig állnak, ami ritkán fordul elő a Nagy‑tavak mélyén. A hajót 100 méteres mélységben fedezték fel James Conolly, a Trent Egyetem régésze vezetésével.

Az Ontario Vízalatti Tanács elnöke, Helson Chak, aki a merülést vezette és két évtizedes tapasztalattal rendelkezik hajóroncsoknál végzett merülésekben Kanadában, az Egyesült Államokban és a Karib-térségben elmondta, hogy még soha nem találkozott felső árbóccal, amely az alsó árbóc felett helyezkedik el, és a kötélzetet, valamint az előárbócot tartja a felső vitorlához.

A roncsot szonártechnológiával és távirányítású robotokkal azonosították. A szakértők szerint a hajó meglepően jó állapotban maradt fenn, ami ritkaságnak számít a Nagy-tavak fenekén fekvő mintegy 6500 hajóroncs között. A felfedezés nemcsak történelmi jelentőségű, hanem új információkat adhat a 19. századi hajóépítésről és a Nagy-tavak kereskedelmi útvonalairól.