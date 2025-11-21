Döbbenetes felvétel egy idegen naprendszerből érkezett utazóról – mutatjuk

Július 1-jén fedezte fel a NASA a 3I/ATLAS nevű üstököst, amely a Naprendszerben kering, és amelyről hamar kiderült, hogy egy csillagközi objektumról van szó – írja a hvg.hu a Gizmodo beszámolója alapján. A szakemberek azóta folyamatosan figyelik és vizsgálják a égitestet, hogy minél több információt gyűjtsenek össze róla. Ennek keretében a NASA űrszondái és távcsövei rengeteg felvételt készítettek a 3I/ATLAS-ról, ezeket pedig most egy csokorban tette közzé a szervezet.

Nicky Fox, a NASA Tudományos Misszió Igazgatóságának társigazgatója szerdán arról beszélt, hogy a jövőben még több lehetőség lesz megfigyelni az üstököst, ahogy folytatja útját a Naprendszerben, és 2026 tavaszán elhalad a Jupiter mellett.

Amikor egy csillagközi üstökös áthalad a Naprendszeren, az kivételesen ritka lehetőséget ad a csillagászoknak arra, hogy tanulmányozzanak egy távoli csillagrendszerből származó mintát. Ezek az objektumok közvetlen betekintést nyújtanak a távoli világok kialakulásába, fejlődésébe és összetételébe, amelyeket az űrszondákkal – jelenleg – nem lehet elérni.