ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.33
usd:
331.25
bux:
107297.46
2025. november 17. hétfő Gergő, Hortenzia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Memóriavesztés előrehaladását illusztráló emberi agya lebomlása.
Nyitókép: Getty Images/Flavio Coelho

Drámai számok: már nem a szívbetegség a vezető halálok

Infostart / MTI

Ausztráliában az ország története során először a demencia vált a vezető halálokká 2024-ben – olvasható az ausztrál statisztikai hivatal (ABS) pénteken közzétett feljegyzésében, amelyből az is kiderült, hogy a betegség gyakrabban érinti a nőket.

Lauren Moran, a hivatal halálozási statisztikákat vezető részlegének igazgatója elmondta, napjainkban az emberek nagyobb valószínűséggel érik el azt a kort, amelyben felütheti a fejét a demencia. Hozzátette, hogy a betegség elsősorban a nőket érintheti, mivel ők általában hosszabb élettartamra számíthatnak.

„Az adatok szerint a demenciában elhunytak 62,4 százaléka nő volt” – emelte ki.

Az ABS tájékoztatása szerint tavaly a mintegy 187 ezer halálozásból több mint 17 500-at okozott demencia, megelőzve az eddig vezető halálozási oknak számító szívbetegséget is.

A hivatal felhívta a figyelmet arra, hogy 2006-ban a demenciában elhunytak száma 6550 volt, így 2024-re ez a szám több mint 160 százalékkal nőtt, miközben a szívbetegség okozta halálozások aránya ugyanebben az időszakban 29,6 százalékkal csökkent, azaz míg 2006-ban mintegy 23 ezret tartottak számon, tavaly körülbelül 16 ezret jegyeztek fel.

Kiemelik továbbá, hogy a tavaly demenciában elhunytak több mint 68 százaléka 75 év fölötti volt.

Míg a nők körében a demencia már 2016 óta vezető halálok, a férfiak közül a legtöbben továbbra is szívkoszorúér-megbetegedésekben halnak meg. A halálozási okok harmadik helyén tavaly az alsó légúti megbetegedések álltak, és nőtt az alkohol, illetve kábítószerek okozta halálozások száma is.

Az ország egészségügyi és népjóléti intézete által szeptemberben közzétett jelentés szerint a demenciával élők száma várhatóan több mint egymillióra nőhet 2065-ben.

Kezdőlap    Tudomány    Drámai számok: már nem a szívbetegség a vezető halálok

ausztrália

egészség

halálok

demencia

szívbetegség

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Összeszedtük, miért nem sikerült továbbjutni a selejtező-csoportból

Összeszedtük, miért nem sikerült továbbjutni a selejtező-csoportból

A magyar válogatottnak nemhogy a döntetlenre, de a mérkőzés megnyerésére is reális esélye volt az írek ellen vasárnap délután a Puskás Arénában, a vége mégis kudarc lett, 3–2-es vereség, és csak harmadik hely a csoportban.
 

Csányi Sándor nem bírt a könnyeivel

Rossi szerint ezek a legrosszabb pillanatai szövetségi kapitányként

Az írek kapitánya elárulta, szerinte miben hibáztak a magyarok

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Bulituristák vagy tudatos utazók: miért vonzó Magyarország? Csendes Olivér, Inforádió, Aréna
Washington után: erősödik-e a magyar álláspont az EU-ban? Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.17. hétfő, 18:00
Nemes Imre
országos főállatorvos, a Nébih elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új offenzíva miatt főhet a védők feje, tisztogatni kezdett Zelenszkij - Háborús híreink hétfőn

Új offenzíva miatt főhet a védők feje, tisztogatni kezdett Zelenszkij - Háborús híreink hétfőn

Elnöksége legsúlyosabb korrupciós botránya után tisztogatásba kezdett az államvezetésben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Az orosz csapatok legújabban Zaporizzsja délkeleti csücskén indítottak offenzívát, lassan, de biztosan haladva előre. Az ukrán drónok továbbra is támadják az orosz olajinfrastruktúrát, komoly károkat okozva. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Így lesz brutálisan drága a nap végére Magyarországon az áram: ezt bizony egyetlen család sem teszi csak úgy zsebre

Így lesz brutálisan drága a nap végére Magyarországon az áram: ezt bizony egyetlen család sem teszi csak úgy zsebre

Továbbra is a magyarok fizetik az egyik legolcsóbb a villanyszámlát az EU-ban, ez viszont évente 800 milliárd forintos költségvetési kiadást jelent az államnak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump calls on House Republicans to vote to release Epstein files

Trump calls on House Republicans to vote to release Epstein files

"We have nothing to hide," Trump wrote on Truth Social, after previously fighting a proposal to make more of the Epstein files public.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 17. 05:29
Csillagászati szenzáció: ilyet még nem láttunk – szerencsére jó messze történt
2025. november 17. 05:00
Közelebb kerülhetünk a Seuso-kincs rejtélyéhez
×
×
×
×