Drámai számok: már nem a szívbetegség a vezető halálok

Lauren Moran, a hivatal halálozási statisztikákat vezető részlegének igazgatója elmondta, napjainkban az emberek nagyobb valószínűséggel érik el azt a kort, amelyben felütheti a fejét a demencia. Hozzátette, hogy a betegség elsősorban a nőket érintheti, mivel ők általában hosszabb élettartamra számíthatnak.

„Az adatok szerint a demenciában elhunytak 62,4 százaléka nő volt” – emelte ki.

Az ABS tájékoztatása szerint tavaly a mintegy 187 ezer halálozásból több mint 17 500-at okozott demencia, megelőzve az eddig vezető halálozási oknak számító szívbetegséget is.

A hivatal felhívta a figyelmet arra, hogy 2006-ban a demenciában elhunytak száma 6550 volt, így 2024-re ez a szám több mint 160 százalékkal nőtt, miközben a szívbetegség okozta halálozások aránya ugyanebben az időszakban 29,6 százalékkal csökkent, azaz míg 2006-ban mintegy 23 ezret tartottak számon, tavaly körülbelül 16 ezret jegyeztek fel.

Kiemelik továbbá, hogy a tavaly demenciában elhunytak több mint 68 százaléka 75 év fölötti volt.

Míg a nők körében a demencia már 2016 óta vezető halálok, a férfiak közül a legtöbben továbbra is szívkoszorúér-megbetegedésekben halnak meg. A halálozási okok harmadik helyén tavaly az alsó légúti megbetegedések álltak, és nőtt az alkohol, illetve kábítószerek okozta halálozások száma is.

Az ország egészségügyi és népjóléti intézete által szeptemberben közzétett jelentés szerint a demenciával élők száma várhatóan több mint egymillióra nőhet 2065-ben.