2025. november 15. szombat Albert, Lipót
Búzaföld az oroszországi Rosztovi területen 2022. június 10-én. Az ENSZ szakosított szervezetei szerint az Ukrajna elleni orosz háború globális élelmiszerválsággal fenyeget.
Nyitókép: MTI/EPA/Arkagyij Budnyickij

Szárazságtűrő búzavonalat nemesítettek a HUN-REN kutatói

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Új, szárazságtűrő búzavonalat fejlesztettek magyar mezőgazdasági kutatók. Vadfajok génjeit használták fel, és különböző keresztezési programokkal dolgoztak, hogy új, ellenálló fajtákat hozhassanak létre – mondta el az InfoRádióban Molnár István, a HUN-REN Agrártudományi Kutatóközpont Mezőgazdasági Intézetének tudományos tanácsadója.

A szakterület egyik legmagasabb presztízsű folyóiratában, a Plant Cell Reports-ban jelent meg a HUN-REN Mezőgazdasági Intézet kutatóinak legújabb tanulmánya, amely egy új, stabil kromoszóma-helyettesítést, úgynevezett szubsztitúciót hordozó búzavonal létrehozását és részletes vizsgálatát ismerteti. A GLA8 elnevezésű féltörpe búza a vastagabb gyökérrendszerének és a hatékonyabb víztárolásának köszönhetően a virágzás kritikus szakaszában is képes csökkenteni az aszály okozta termésveszteséget.

„A Martonvásári Kutatóintézetben található Magyarország legnagyobb gabona génbankja. Itt több száz olyan vonalat őriznek a kutatók, ami a búzával rokon fajok különböző változatait hordozzák. Ezek a változatok különböző ökológiai adottságokkal rendelkező élőhelyekről lettek begyűjtve" – magyarázta az InfoRádióban a tudományos tanácsadó. Molnár István elmondta, hogy tradicionális fajkeresztezésekkel próbálnak meg hasznos agronómiai tulajdonságú kromoszóma-szegmentumokat átvinni a búzába.

Az évekkel ezelőtt kezdődött kísérletek többféle keresztezési programot jelentenek: többek között kecskebúzákkal, különböző tarackbúza fajokkal, vadrozs-fajokkal próbálkoznak. „Az új szárazságtűrő búzafajtához egy fajhibrid növénnyel – a thinopyrum intermedium és a thinopyrum ponticum keresztezéséből megalkotott fajhibriddel – való keresztezésre volt szükség még a 2000-es évek elején" – ismertette a kutatócsoport tagja.

A létrehozott hibrideket folyamatosan visszakeresztezve a kutatók kiszelektálták azokat a vonalakat, amelyek már csak egy idegen kromoszómát vagy annak egy szegmentumát hordozzák. „Az így előállított sorozatok tesztje során vizsgáltuk a hő- és szárazságtűrésüket, esetlegesen a sótűrésüket, és azt észlelték, hogy ezekben a keresztezési kombinációkban némelyik vonalak szárazságtűrése kiemelkedő volt, sokkal jobb, mint a szülői búzavonal" – tette hozzá Molnár István.

A jó szárazságtűrés mellett a termésmennyiség is fontos szempont. A kutatásban szereplő búza esetében azt látták, hogy jól termett és megfelelő volt a kalász morfológiája is, jók ennek a vonalnak az agronómiai tulajdonságai.

Ebben a kutatásban előnemesítés történik: mint Molnár István elmondta, az ő feladatuk az, hogy a génbankokban őrzött vad fajok genetikai állományát próbálják meg átvinni a búzába, úgy, hogy közben valamilyen hasznos tulajdonságot is átvisznek. Így olyan növényeket hoznak létre, amelyeket az elit búzanemesítési programokban fel tudnak használni.

„Most a szubsztitúciós vonalat átadjuk a nemesítő kollégáknak, akik a legmodernebb genetikai állománnyal rendelkező búzavonalakba viszik át. Egy további 5-10 éves program keretében igyekeznek egy olyan fajtát előállítani, amelynek a szárazságtűrése már megfelelő lesz" – részletezte az Agrártudományi Kutatóközpont tudományos tanácsadója.

