Prosztatahónap – Orosz Dániel szakorvos: aki elmúlt 45, induljon szűrésre, a fiatalabbak rákja sokkal agresszívabb

November a prosztatarák megelőzésének a hónapja. Magyarországon évente mintegy 1500 férfi halálát okozza ez a betegség - erről beszélt az InfoRádióban Orosz Dániel, az Uzsoki Utcai Kórház urológus szakorvosa, a Magyar- és az Európai Urológusok Társaságának tagja.

Két fontos számmal kezdte:

évente körülbelül 4000 új diagnózis születik, és közel 1500 férfi halálát okozza ez a betegség,

pedig a szűréssel a betegség korai stádiumban felfedezhető, gyógyítható is.

Nap mint nap találkozik a kórházban olyan esettel, hogy valaki nem ment el szűrővizsgálatra, és már áttétes formában lelnek rá a prosztatarákra, és bár ilyenkor is jó kezelések vannak, de azok már csak a túlélést tudják javítani.

Világossá tette azt is, hogy a férfiaknak 45 és 50 éves koruk között el kell menniük az első ilyen szűrésre, ekkor megnézik a PSA-értéküket vérvétel után, továbbá megtörténik a fizikális vizsgálat is, ekkor kapnak a páciensek egy „rizikóértéket”, amely alapján javasolni lehet, milyen gyakorisággal kell a továbbiakban szűrővizsgálatra menni. Tehát aki elmúlt 50 éves, és még nem volt vizsgálaton, annak mihamarabb javasolt elmenni.

Ennek az életkori ajánlásnak van egy igen konkrét oka is: bár 65 év feletti korban gyakrabban fordul elő a betegség, ilyenkor enyhébb lefolyású vagy „kedvezőbb kimenetelű”,

a fiatalabbaknál a prosztatarák általában agresszívabb.

Orosz Dániel hangsúlyozta: a vizsgálathoz való hozzáféréshez még háziorvosi beutaló sem szükséges, az Egészségablakon keresztül lehet időpontot foglalni a területi szakrendelőbe urológiai vizsgálatra, és persze magánszolgáltatók is rendelkezésre állnak.

A kezelésre – mint a szakorvos hangsúlyozta – három terápiás lehetőség van:

a prosztata teljes műtéti eltávolítása sugárkezelés hormonkezeléssel kiegészítve (e kettő eredményessége hasonló) aktív megfigyelés.

„Van ugyanis olyan prosztatarák, amely nem igényel kezdetben kezelést, csak szoros követést, és a követés során az urológusnak kell eldönteni, hogy hol az a pont, amikor már aktív kezeléssel kell beavatkozni” – tette hozzá.

Elmondta még: a prosztata megnagyobbodásából még nem következik feltétlenül rák.

„Különbséget kell tenni a jóindulatú prosztatamegnagyobbodás okozta tünetek és a rosszindulatú prosztatarák között. A szűrővizsgálatnak azért is van jelentősége, mert

a rák a korai stádiumban nem okoz tünetet,

tehát azok megjelenése előtt érdemes elmenni szűrővizsgálatra. Értelemszerűen ha valakinek van vizelési panasza, gyakori vizelési ingere, gyenge vizeletsugara, akkor minél hamarabb érdemes urológushoz menni, mert emögött azért állhat jóindulatú prosztatamegnagyobbodás is, de rosszindulatú is” – figyelmeztetett az InfoRádióban Orosz Dániel urológus.