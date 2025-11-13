ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.33
usd:
330.95
bux:
108222.32
2025. november 13. csütörtök Szilvia
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Blue Origin amerikai űripari vállalat által videofelvételről készített és közreadott képen a cég New Shepard űrrakétája látható. Az űrhajó a fedélzetén a Star Trek amerikai tévésorozat Kirk kapitányát alakító 90 éves William Shatner kanadai színésszel, Chris Boshuizennel, a NASA volt mérnökével, Audrey Powersszel, a Blue Origin küldetésekért és repülési müveletekért felelős alelnökével és Glen de Vriesszel, a Medidata Solutions amerikai szoftvercég társalapítójával elindul mintegy 10 perces útjára a világűr pereméig a texasi Van Horn közelében lévő űrkikötő kilövőállásáról 2021. október 13-án. Az űrhajó kapszulája később sikeresen visszatért a Földre.
Nyitókép: MTI/EPA/Blue Origin

Mégsem indul az űrbe Jeff Bezos legújabb rakétája

Infostart / MTI

Mindössze órákkal a tervezett időpont előtt kellett elhalasztani a New Glenn kilövését.

Elhalasztották a Blue Origin New Glenn űrrakétájának szerdára tervezett indítását intenzív napkitörések miatt, amelyek az Egyesült Államokban sarki fényjelenségeket okoztak – jelentette be a NASA.

A New Glenn rakéta szerdán délután indult volna útnak Floridából a NASA két Mars-szondájával a fedélzetén. Az időközben megnövekedett naptevékenység miatt azonban öt órával a tervezett start előtt elhalasztották az indítást.

A NASA a napkitörések okozta megnövekedett sugárzástól tartva döntött a halasztás mellett.

Az űrhivatal illetékesei közölték, hogy csütörtökön újabb kísérletet tesznek az űrrakéta elindítására.

A januárban bemutatott, 98 méter magas New Glenn rakétának ez lesz a második repülése.

Jeff Bezos 2000-ben alapított Blue Origin űrvállalata egy másik, kisebb rakétatípussal, a New Sheparddel szállít űrturistákat Texasból.

Kezdőlap    Tudomány    Mégsem indul az űrbe Jeff Bezos legújabb rakétája

űrrakéta

űrkutatás

halasztás

kilövés

jeff bezos

napkitörés

blue origin

űrverseny

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kormányinfó – Érkeznek a friss bejelentések

Kormányinfó – Érkeznek a friss bejelentések

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő érkezik a hétközi kormányülés legfontosabb döntéseivel, ezt követően újságírói kérdésekre is válaszolnak. Tartson velünk percről percre!
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Csődbe megy Budapest, vagy megoldják okosban? Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
Amerikai-magyar megállapodás: kulisszatitkok a Fehér Házból. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.13. csütörtök, 18:00
Bóka János
európai uniós ügyekért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Légtérzárat rendelt el Kína: fontos akció állhat a háttérben

Légtérzárat rendelt el Kína: fontos akció állhat a háttérben

Kína ideiglenes légtérzárat rendelt el Belső-Mongólia felett november 14-én, ami arra utalhat, hogy a Sencsou–20 űrhajó fedélzetén hazatérhetnek a nemrégiben egy vészhelyzet miatt a kínai Tienkung űrállomáson rekedt űrhajósok - közölte a SpaceNews.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sokan juthatnak ma ki a vébére: mutatjuk, kiknek van a legnagyobb esélye a selejtezőkön

Sokan juthatnak ma ki a vébére: mutatjuk, kiknek van a legnagyobb esélye a selejtezőkön

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság résztvevőinek köre szép lassan kialakul, eddig 28 csapat biztosította helyét a tornán - ma azonban még többen is bebiztosíthatják a szereplést.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
I can't take any more of this, Andrew told Epstein, released emails show

I can't take any more of this, Andrew told Epstein, released emails show

The former prince's reaction when he heard about a newspaper inquiry was among more than 20,000 pages of documents from Epstein's estate, including some mentioning Trump.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 13. 09:38
Ezért fognak örülni az állatvédők a mesterséges intelligencia térnyerésének
2025. november 13. 07:22
Száz év szunnyadás után újra öl ez a betegség – az ukrán lövészárkokban
×
×
×
×