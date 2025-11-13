Mégsem indul az űrbe Jeff Bezos legújabb rakétája

Elhalasztották a Blue Origin New Glenn űrrakétájának szerdára tervezett indítását intenzív napkitörések miatt, amelyek az Egyesült Államokban sarki fényjelenségeket okoztak – jelentette be a NASA.

A New Glenn rakéta szerdán délután indult volna útnak Floridából a NASA két Mars-szondájával a fedélzetén. Az időközben megnövekedett naptevékenység miatt azonban öt órával a tervezett start előtt elhalasztották az indítást.

A NASA a napkitörések okozta megnövekedett sugárzástól tartva döntött a halasztás mellett.

Az űrhivatal illetékesei közölték, hogy csütörtökön újabb kísérletet tesznek az űrrakéta elindítására.

A januárban bemutatott, 98 méter magas New Glenn rakétának ez lesz a második repülése.

Jeff Bezos 2000-ben alapított Blue Origin űrvállalata egy másik, kisebb rakétatípussal, a New Sheparddel szállít űrturistákat Texasból.