Itt a nagy technológiai áttörés: a repülő autó - videó

A Klein Vision nevű szlovák mérnöki cég megalkotta az AirCar-t, a kétüléses repülő autót, amely már több mint ötszáz tesztrepülést teljesített és a tervek szerint 2026-ban megkezdődhet a vásárlóknak szánt kiszállítás - írja a promotions.hu. Az AirCar nem csak egy látványos mérnöki mutatvány, hanem valódi használati tárgynak szánják: gombnyomásra átváltozik autóból repülőgéppé, szárnyait és farokrészét automatikusan kinyitja, majd néhány perc múlva már a levegőben is van.

A történet középpontjában Štefan Klein áll, aki már a nyolcvanas években, még a kommunista Csehszlovákiában is repülőgépeket tervezett, titokban, garázsban, mert akkoriban a repülés szabadságát veszélyes dolognak tartották. A cég társalapítója Anton Zajac, aki üzleti és technológiai háttérrel támogatta a fejlesztést. Az AirCar már az ötödik generációnál tart: a negyedik verzió 500 sikeres tesztrepülés után most átadja a stafétát a gyártásra kész modellnek.

A jármű nemcsak látványos, hanem műszaki szempontból is kiemelkedő. Repülés közben 249 km/h-val haladhat, autóként pedig 200 km/h-t is elér. Hatótávolsága repülő módban 1000 kilométer, közúton 800 körül van. Az AirCar mindezt egy 3,2 literes V6-os motorral éri el, amelyet kifejezetten repülő-üzemmódra optimalizáltak.

Olcsónak azért nem mondanánk, a belépőár 800.000 dollár körül várható, ami még barátok közt is majdnem 270 millió forint, de a luxuskivitel és az erősebb motorváltozat akár 1,2 millióig (dollárban) is felmehet. A gyártásra 2025 végén, az első kiszállításokra pedig 2026 elején számítanak.