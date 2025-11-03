Hideg vagy forró, száraz vagy esős volt az október? Lássuk a számokat!

Átlaghoz közeli hőmérsékletű és száraz volt az október - közölte a HungaroMet Zrt. a honlapján hétfőn.

Az év tizedik hónapjáról készített elemzésben azt írták, a hónap középhőmérséklete országos átlagban 10,39 Celsius-fok volt, ami átlag közeli érték, mindössze 0,33 fokkal maradt el az 1991-2020-as évek átlagától.

Síkvidéken többnyire 10 és 11,5 fok között volt a havi átlaghőmérséklet, 10 fok alatti értékek a hegyvidékek mellett északkeleten fordultak elő nagyobb területen.

Hozzátették: az október is száraz hónap volt, a havi csapadék országos átlagban - az eddig beérkezett adatok alapján - 30,5 milliméter volt, ami 40 százalékkal maradt el az 1991-2020-as évek 50,9 milliméteres átlagától.

A legkevesebb csapadék a Tiszántúlon hullott, többfelé a 15 millimétert sem érte el a havi csapadékösszeg, de a csapadékosabb hegyvidéki és nyugati tájakon is csak kisebb körzetekben mértek 50 millimétert meghaladó csapadékot.