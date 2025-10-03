Már itt is vannak az MI-vel tervezett vírusok – ezt kell tudni róluk

A Stanford Egyetem munkatársai a mesterséges intelligencia segítségével vírusokat terveztek meg, amelyekből aztán a kutatók funkcionális vírusrészecskéket állítottak elő – írja az IFLScience oldalán megjelent tanulmány alapján a 24.hu.

Mielőtt bárki megijedne, fontos megjegyezni, hogy ezek a mikroorganizmusok úgynevezett bakteriofágok, tehát csak baktériumokat fertőznek meg, emberekre vagy állatokra nem veszélyesek. A kutatók az év elején fejlesztették ki az Evo 2 elnevezésű, második generációs DNS-nyelvimodellt. A chatbotok pedig képesek létrehozni olyan szöveget, amely közel áll az emberi nyelvhez, ugyanis az alapjukat képező nagy nyelvi modelleket hatalmas mennyiségű szöveges adaton tanították be.

Az Evo 2 akár egymillió DNS-bázispár bevitelét is képes feldolgozni.

A szakértők tisztában voltak vele, hogy elméletileg olyan hosszú szekvenciát is megalkothatnak, ami egy teljes genomot tesz ki, de ezt a képességet laboratóriumban eddig nem tesztelték.

Miután a szakértők fággenomok előállítását kérték a modelltől, ellenőrizniük kellett az adatok megbízhatóságát. A szekvenciák átverték azon bioinformatikai eszközöket, amelyek a valódiságot mérik fel, további szűrőkkel pedig a legjobb adatsorokat is azonosították. Ezután a DNS-szálakból kör alakú plazmidokat hoztak létre, majd ezeket E.coli baktériumokkal kombinálták, így hőkezeléssel megkezdődhetett a fehérjék kialakulása, amely elvezethetett a fágok létrejöttéhez. Amennyiben a vírus valóban megszületik, az azt befogadó baktériumnak el kell pusztulnia.

Végül 16 életképes fágot alkotottak meg, amelyek közül több is hatékonyabbnak bizonyult a modellezéshez használt eredeti génállománynál.

A tudósok a bakteriofágoknak kiemelt szerepet szánnak az antibiotikum-rezisztencia elleni védekezésben, az MI által generált változatok pedig nagy segítséget jelenthetnek a személyre szabott gyógyászatban is.

A szkeptikusok szerint azonban a tudomány még nem áll készen a mesterséges intelligencia által tervezett vírusokra. Főleg arra a kérdésre várnak választ, hogy eddig mi akadályozott meg másokat abban, hogy a humán kórokozókról szóló nyílt adatokat felhasználva saját modelleket alkossanak meg.

(Nyitóképünk illusztráció.)