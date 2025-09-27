Dobhatjuk a kukába az emberiség eddig ismert történetét

Bő egymillió éves emberi koponyát találtak Kínában - írja a hirado.hu a Daily Mailre hivatkozva.

Alaposan meg is vizsgálták már, és ha minden úgy van, ahogy eddig látszik, az emberi eredetről alkotott eddigi tudás és kép gyökeresen megváltozhat; a homo sapiens sokkal korábban kezdett kialakulni, mint hittük.

A jelen tudása szerint a homo sapiens "csak" 600 ezer éves és afrikai eredetű, onnan hódította meg a világot, útja - az evolúció - során legyőzve "riválisait".

A némileg összeroncsolódott koponyát egyébként 1990-ben találták a kínai Hubei tartományban, nevet is adtak neki: Yunxian 2. Sokáig homo erectusénak hitték, de CT-vizsgálatok, fényképalkotás és virtuális rekonstrukció segítségével élethű modeltt készítettek a koponyáról, így derült ki, hogy bár a koponya őriz homo erectusra (felegyenesedett ember) jellemző vonásokat - szemöldök, agykoponya kinézete -, rengeteg rajta a fejlettebb jegy, ami már a homo longi (sárkányember) és a homo sapiens irányába mutat.

A londoni Természettudományi Múzeum antropológusa, Chris Stringer szerint a felfedezés „mérföldkő” az emberi evolúció kutatásában.

A vizsgálatok alapján a Yunxian 2 nem a Homo erectushoz tartozik, hanem egy korai képviselője annak az ágnak, amelyből a Homo longi és a gyenyiszovai emberek is származnak. Ez arra utal, hogy őseink már több mint egymillió éve elkülönülő csoportokra szakadtak, vagyis az evolúciós folyamat sokkal korábban és összetettebben zajlott, mint eddig hittük.

A végső bizonyítékot a 2022-ben előkerült Yunxian 3 koponya vizsgálata adhatja majd.

A kutatók szerint az elmúlt 800 ezer évben az emberiség öt fő ágra bomlott:

az ázsiai erectusra, a heidelbergensisre, a longira, a sapiensre és a neandervölgyire.

Ezek a vonalak azonban már jóval korábban különváltak, mint azt korábban gondoltuk.