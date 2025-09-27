ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.81
usd:
334.03
bux:
99207.79
2025. szeptember 27. szombat Adalbert
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Newsdrift

Dobhatjuk a kukába az emberiség eddig ismert történetét

Infostart

Egy Kínában 1990-ben talált koponya újbóli vizsgálataiból kiderülni látszik: őseink már több mint egymillió éve elkülönülő csoportokra szakadtak, vagyis az evolúciós folyamat sokkal korábban és összetettebben zajlott, mint eddig hittük.

Bő egymillió éves emberi koponyát találtak Kínában - írja a hirado.hu a Daily Mailre hivatkozva.

Alaposan meg is vizsgálták már, és ha minden úgy van, ahogy eddig látszik, az emberi eredetről alkotott eddigi tudás és kép gyökeresen megváltozhat; a homo sapiens sokkal korábban kezdett kialakulni, mint hittük.

A jelen tudása szerint a homo sapiens "csak" 600 ezer éves és afrikai eredetű, onnan hódította meg a világot, útja - az evolúció - során legyőzve "riválisait".

A némileg összeroncsolódott koponyát egyébként 1990-ben találták a kínai Hubei tartományban, nevet is adtak neki: Yunxian 2. Sokáig homo erectusénak hitték, de CT-vizsgálatok, fényképalkotás és virtuális rekonstrukció segítségével élethű modeltt készítettek a koponyáról, így derült ki, hogy bár a koponya őriz homo erectusra (felegyenesedett ember) jellemző vonásokat - szemöldök, agykoponya kinézete -, rengeteg rajta a fejlettebb jegy, ami már a homo longi (sárkányember) és a homo sapiens irányába mutat.

A londoni Természettudományi Múzeum antropológusa, Chris Stringer szerint a felfedezés „mérföldkő” az emberi evolúció kutatásában.

A vizsgálatok alapján a Yunxian 2 nem a Homo erectushoz tartozik, hanem egy korai képviselője annak az ágnak, amelyből a Homo longi és a gyenyiszovai emberek is származnak. Ez arra utal, hogy őseink már több mint egymillió éve elkülönülő csoportokra szakadtak, vagyis az evolúciós folyamat sokkal korábban és összetettebben zajlott, mint eddig hittük.

A végső bizonyítékot a 2022-ben előkerült Yunxian 3 koponya vizsgálata adhatja majd.

A kutatók szerint az elmúlt 800 ezer évben az emberiség öt fő ágra bomlott:

  1. az ázsiai erectusra,
  2. a heidelbergensisre,
  3. a longira,
  4. a sapiensre és
  5. a neandervölgyire.

Ezek a vonalak azonban már jóval korábban különváltak, mint azt korábban gondoltuk.

Kezdőlap    Tudomány    Dobhatjuk a kukába az emberiség eddig ismert történetét

kína

homo sapiens

emberiség

koponya

yunxian 2

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Főépítész: márciusban megnyit az újjászületett Citadella – képeken mutatjuk, milyen lesz

Főépítész: márciusban megnyit az újjászületett Citadella – képeken mutatjuk, milyen lesz
Lánszki Regő főépítész, az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára az InfoRádióban arról beszélt, milyen állapotban volt a Citadella, mikor átvette az állam, milyen koncepciókat kellett követni az állagmegóvási munkálatok és az új funkciók megtervezésekor, illetve hogy milyen újdonsággal várja majd a felújított erőd a látogatókat jövő évtől.
Franciaország-szakértő: hiába nem jogerős a döntés, tényleg börtönbe megy Nicolas Sarkozy

Franciaország-szakértő: hiába nem jogerős a döntés, tényleg börtönbe megy Nicolas Sarkozy

Fejérdy Gergely, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója az InfoRádióban a volt francia elnök elleni döntés tartalmáról és hátteréről is beszélt. Egy-két hónapot mindenképp rács mögött tölt Sarkozy, de hozzászokott ő már az ilyen eljárásokhoz, további négy is folyamatban van ellene.
 

„Fordulat a korrupció elleni küzdelem történetében” – a fél világ reagált már Nicolas Sarkozy börtönbüntetésére

VIDEÓ
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.29. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Teljesen felforgatja az egészségügyet a mesterséges intelligencia

Teljesen felforgatja az egészségügyet a mesterséges intelligencia

Az egészségügyben a diagnosztikától a betegmegfigyelésen és adminisztráción át egészen a terápiás javaslatokig már ma is rengeteg folyamat automatizálható vagy tehető lényegesen hatékonyabbá, gyorsabbá, olcsóbbá a mesterséges intelligencia segítségével. De mit jelent mindez távlatilag az orvosok, gyógyszerészek, ápolók, adminisztratív dolgozók és a többi egészségügyi szakember számára? Hol és hogyan válthatja ki a munkahelyeket az AI, és milyen új munkakörök jöhetnek létre?

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Húzós árakkal indul a 2025-2026-os síszezon: Ausztriában lélektani határt lép át a síbérletek ára

Húzós árakkal indul a 2025-2026-os síszezon: Ausztriában lélektani határt lép át a síbérletek ára

Az infláció és az új árképzési modellek hatására Nyugat-Európa síparadicsomai drasztikus drágulással nyitják a telet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Elon Musk and Prince Andrew named in new Epstein files

Elon Musk and Prince Andrew named in new Epstein files

The documents by the estate of convicted paedophile financier Jeffrey Epstein were released by Congressional Democrats.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 27. 07:15
Már a kutatók figyelmeztetnek: nagy a veszély a Balatonon
2025. szeptember 26. 15:00
Figyelmeztetést küldött az Apple
×
×
×
×