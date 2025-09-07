ARÉNA
Nyitókép: Pexels.com

Csodálatos és ritka égi jelenséget láthatunk vasárnap este

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Szeptember 7-én, vasárnap az év egyik leglátványosabb és legszebb csillagászati jelenségét figyelhetjük meg: teljes holdfogyatkozást – számolt be az InfoRádióban a Svábhegyi Csillagvizsgáló projektmenedzsere.

Teljes holdfogyatkozás lesz vasárnap. A különleges égi jelenség 82 percig fog tartani, és ha a fogyatkozás elég világos lesz, szabad szemmel is megfigyelhető majd a sejtelmes, sötét, vöröses-barnás holdkorong.

„A jelenség akkor jön létre, amikor a Föld árnyéka eltakarja a Hold elől a Nap fényét, és ezért amikor most vasárnap a telihold felkel, akkor vörösesbarnás színben merül bele a Föld árnyékába. Ilyenkor látjuk a teljes holdfogyatkozást” – mondta Rózsahegyi Márton. Azt is elmagyarázta, mi okozza a jelenség vörösesbarnás színét: a fény megtörik a légkörben és a különböző hullámhosszú színek közül a kék jobban, a vörös viszont kevésbé szóródik szét, ezért ez utóbbi jut el hozzánk. Persze attól is függ, hogy éppen mennyi szennyeződés, például vulkáni hamu vagy szaharai por lebeg éppen a levegőben – tette hozzá.

A Svábhegyi Csillagvizsgáló projektmenedzsere elmondta, hogy a jelenség a keleti égbolton, a horizont közelében, budapesti idő szerint 19.31-kor kezdődik. Ez a keleti országrészben pár perccel korábban figyelhető meg, viszont a Dunántúl nyugati szélén néhány perccel perccel később. „Este fél nyolckor már érdemes az eget kémlelni, méghozzá kezdetben a horizont közelében” – ajánlotta a szakember. Azt is elmondta, hogy a jelenség folyamatosan emelkedik az égbolton, a teljes holdfogyatkozás 20.12-kor éri el a maximumát, míg a legmagasabban 20.53-kor jár majd az égen.

A teljes holdfogyatkozást az elején még inkább csak távcsővel kísérhetjük figyelemmel,

méghozzá olyan helyről, ahonnan jó messzire ellátunk, mert nincsenek fák, épületek. Később, amikor már magasabbra emelkedik, akkor több helyről is megfigyelhető lesz.

Rózsahegyi Márton szerint holdfogyatkozás szinte minden évben előfordul, csak az a kérdés, hogy ebből nálunk mennyi látható. Éppen ezért elég régen volt már olyan, hogy Magyarországon ennyire teljes holdfogyatkozást lehessen megfigyelni.

„A Svábhegyi Csillagvizsgálóban kifejezetten ehhez az eseményhez kapcsolódó programokat rendezünk. Ezeken az érdeklődők holdi kőzet és meteoritok bemutatásával kísért előadásokon kaphatnak teljes képet a holdfogyatkozásról" – mondta a projektmenedzser.

KAPCSOLÓDÓ HANG

