Vigyázat, a fogyás ára akár látásvesztés is lehet

Egy sor gyógyszer segít a cukorbetegek kezelésében, de gyakran olyanok is beszedik őket, akik nem is cukorbetegek, hanem egyszerűen csak fogyni szeretnének. Ezért egyre több tanulmány vizagálja, hogy a fogyáson kívül milyen pozitív vagy negatív mellékhatásai lehetnek ezekne a készítményeknek – írja a hvg.hu

Nemrég kiderült, hogy – bizonyos mértékben – akár a biológiai öregedést is visszafoghatják a készítmények, de olyan negatív mellékhatásra is fény derült, amely szerint a használatuk akár vakságot is okozhat. Most született két új tanulmány, amelyekre a The Conversationön megjelent cikk hívja fel a figyelmet.

Két kockázat: a „szem stroke-ja” és diabéteszes szembetegség

Van egy ritka, de súlyos szembetegség: amikor a látóideg vérellátása hirtelen csökken vagy elzáródik. A köznyelv ezt a „szem stroke-ja”-ként is emlegetik, angol rövidítése NAION. Hogy mitől alakulhat ki, nem tudni, de az biztos, hogy a cukorbetegeknél fokozott a kialakulás kockázata. A probléma fájdalommentes látásvesztéssel jár, az érintettek általában akkor veszik észre, hogy baj van, amikor felébredve látásvesztést tapasztalnak. Hogy mennyire áll később helyre, azt nem tudni, ám az emberek 70 százaléka nem tapasztal javulást – írják a kutatók.

Egy korábbi, 2024-es tanulmány szerint a cukorbetegség kezelésére szemaglutidot felírt résztvevőknél négyszer nagyobb valószínűséggel alakult ki NAION. Azoknál, akik fogyás céljából szedték, a kockázat majdnem nyolcszor magasabb volt. Az Európai Gyógyszerügynökség arra a következtetésre jutott, hogy a NAION a szemaglutid gyógyszerek egyik „nagyon ritka” mellékhatása, az esély rá 10 000 az 1-hez. Ezért előírták, hogy a gyógyszerek leírásában szerepeljen a NAION mint mellékhatás.

A NAION mellett bizonyítékok vannak arra is, hogy a GLP-1 gyógyszerek súlyosbíthatják a diabéteszes szembetegséget. Ez akkor fordul elő, amikor a magas vércukorszint károsítja a retina kis ereit, ami látásvesztéshez vezethet.A vércukorszint gyors csökkentése szintén destabilizálhatja a retina törékeny ereit, és vérzéshez vezethet – hangsúlyozzák a szakemberek.

Az új kutatások szerint kisebb a kockázat, mint gondolták, de van

Két, újonnan publikált tanulmány az Egyesült Államokban élő 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő emberek egészségi állapotát vizsgálta két éven át. A tanulmányok 159 ezer és 185 ezer ember kórtörténetét vették górcső alá.

Az egyik vizsgálat arra jutott, hogy a készítmények használatával a korábban gondoltnál alacsonyabb kockázattal alakulhat ki NAION. 159 ezer beteg esetében a gyógyszereket használó emberek közül csupán 35-nél alakult ki a betegség, míg a kontrollcsoportban mindössze 19 beteg volt érintett. Ez 0,04 és 0,02 százalékot jelent. A kutatók azt is megállapították, hogy megnőtt az „egyéb látóideg-rendellenességek” kialakulásának kockázata, de azt nem tudni, hogy ez pontosan milyen problémákat takar.

A másik tanulmány arra jutott, hogy nincs fokozott NAION-kockázat a gyógyszerek használatakor, de kismértékben emelkedett a diabéteszes látásvesztés kialakulásának kockázata azoknál, akik használták az említett készítményeket.