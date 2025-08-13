ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.29
usd:
337.63
bux:
104739.96
2025. augusztus 13. szerda Ipoly
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: ESA

Már figyel az EU új „szeme” – 100 percenként kerüli meg a Földet

Infostart / MTI

Az Ariane 6 európai hordozórakéta segítségével felbocsátották az Európai Unió Copernicus Sentinel-5 nevű műholdját – tájékoztatott az Európai Bizottság szerdán.

A brüsszeli közlemény szerint a hordozórakéta a Francia Guyana-i kouroui űrközpontból indult az Európai Bizottság, az Európai Űrügynökség (ESA), az európai műholdas meteorológiai szervezet (EUMETSAT) és az Arianespace rakétaindításokkal foglalkozó vállalat együttműködésében kifejlesztett Sentinel-5 műholddal.

„A felbocsátás jelentős lépés Európa azon képességének javításában, hogy globális szinten figyelhesse meg a levegőszennyezést és a légkör egészségét” – fogalmaztak.

A Sentinel-5 naponta szolgáltat majd adatokat a légszennyező anyagokról és a légköri nyomgázokról világszerte. A műhold körülbelül 100 percenként kerüli meg a Földet – tájékoztattak.

Működésbe lépését követően a műholdas misszió támogatni fogja az EU kulcsfontosságú környezetvédelmi és éghajlat-politikáit, beleértve az uniós metánstratégiát, a környezeti levegő minőségéről szóló irányelvet és a szennyezőanyagok nulla százalékos kibocsátására vonatkozó cselekvési tervet. Az adatok kulcsfontosságúak lesznek a szennyezéscsökkentést célzó erőfeszítések előmozdításában és a levegőminőség javításában Európában és azon túl – húzták alá.

A már korábban felbocsátott Sentinel-4, valamint a hamarosan munkába álló CO2M nevű, CO2-megfigyelő műholdakkal együtt a Sentinel-5 tovább erősíti a Copernicus európai klímafigyelő szolgálat, mint a világ egyik legfejlettebb földmegfigyelő rendszere pozícióját, különösen a légköri monitorozás terén – tette hozzá közleményében az uniós bizottság.

Kezdőlap    Tudomány    Már figyel az EU új „szeme” – 100 percenként kerüli meg a Földet

európai unió

európai űrügynökség

műhold

hordozórakéta

arianespace

copernicus

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Berlini Ukrajna-csúcs: kiderült, mire koncentrál Trump a Putyinnal való tárgyaláson

Berlini Ukrajna-csúcs: kiderült, mire koncentrál Trump a Putyinnal való tárgyaláson

Ukrajnáról lehet tárgyalni, de semmiképp nem az ukrán érdekek megkerülésével. Így foglalható össze az a rendkívüli egyeztetés, amelyet szerda délután videókapcsolaton keresztül Berlinben rendeztek. A cél az amerikai és az orosz elnök pénteki alaszkai csúcstalálkozója előtti, a német kancellár és az ukrán elnök személyes, több uniós, illetve NATO-vezető videón történt konzultációja volt, amelybe a fő címzett, Donald Trump is bekapcsolódott.
 

Kaiser Ferenc az Arénában: pénteken még nem lesz tűzszünet

„Miért éppen Alaszka?” – érdekességek a Trump–Putyin-csúcs helyszínválasztásáról

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Háború vagy béke? Mit hozhat az alaszkai csúcs? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Kit kényszeríthet tűzszünetre Donald Trump? Deák András György, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.14. csütörtök, 18:00
Talmácsi Gábor
gyorsasági motoros világbajnok
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nicsak! Szép csendben itt új csúcsra ment a forint

Nicsak! Szép csendben itt új csúcsra ment a forint

Tovább gyengült a dollár a szerdai kereskedésben az amerikai inflációs adatok szerdai közlése után, ez pedig meghatározta a régiós devizapiacok hangulatát is. A forint azonban még ezen belül is felülteljesítő volt, a lengyel zloty ellenében szép csendben új lokális csúcsra erősödött.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Érik a légkondi-krach Magyarországon: összeomlás jöhet, erre minden magyarnak készülnie kell!

Érik a légkondi-krach Magyarországon: összeomlás jöhet, erre minden magyarnak készülnie kell!

A klíma életet menthet - de milyen áron? Nézd meg, hogyan hat a hűtés terjedése a bolygónkra és az energiahálózatra!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Russia will face 'severe consequences' unless it agrees to end Ukraine war

Trump says Russia will face 'severe consequences' unless it agrees to end Ukraine war

The US president says he held a "very friendly" call with Zelensky and other European leaders ahead of a summit with Putin on Friday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 13. 06:13
Ritka égi jelenség forgathatja fel hamarosan Európát
2025. augusztus 13. 05:48
Betilthatják a Pfizer Covid-vakcináját az egyik korosztályban
×
×
×
×