Feltámasztanának egy furcsa külsejű, a 17. században kihalt madarat

Amerikai tudósok DNS-szekvenálással, a génszerkesztési technológia és a szintetikus biológia segítségével támasztanák fel a 17. században kihalt dodókat – idézte a CNN beszámolóját a hirado.hu.

A dodó egy röpképtelen madár, amely az Indiai-óceánban fekvő Mauritius szigetén élt egészen a 17. század végéig - akkor halt ki az európai telepesek megérkezése után pár évtizeddel. A tengerészek nem csak korábban ismeretlen betegségeket hoztak magukkal a szigetre, de olyan invazív fajokat is, mint a patkány. Ráadásul a vadászoknak könnyű volt elejteni őket, mert nem féltek az emberektől.

