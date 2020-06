Elsötétült a gemenci gólyakamera

Lekapcsolták a gemenci feketególya-fészek kameráját - adta hírül a pörbölyi Ökoturisztikai Központ közösségi média bejegyzésére hivatkozva a sokszinuvidek.hu.

Az évek óta népszerű feketególya fészek webkamerás közvetítését lehetővé tevő Gemenc Zrt. ugyanis az elmúlt napokban beérkező nézői visszajelzések alapján úgy döntött, hogy

mivel sokan nem tudják feldolgozni, elfogadni a természet valóságát, ezért beszünteti a közvetítést.

Megjegyezték azonban, hogy a szakemberek számára a természettudományos kutatást továbbra is biztosítják, a kamerák által közvetített képeket továbbra is rögzítik.

Az idei száraz tavasz és a dunai árvíz elmaradása nehéz helyzetbe hozta az ártéri erőben fészkelő 40 feketególya párt. Egyre nehezebben tudják ugyanis biztosítani a fiókák élelmezését. Vélhetően emiatt kényszerült arra a bekamerázott fészekben költő egyik szülő, hogy kilökje az egyik fiókáját. Így már csak két utódot nevelnek.

Az erdőgazdaság azzal indokolta a döntését, hogy

mivel számára a tudományos kutatás és a természetvédelem szabályai az irányadók, ezért mindenképpen betartja a be nem avatkozás elvét.

Mint a bejegyzésben írják, most sem tesznek kivételt, hiszen nemcsak a bekamerázott fészekben lehetnek válságos helyzetben a fiókák, hanem Gemencen mindenhol.

A bejegyzés szerint érhető, ha a nézőkben késztetés ébred egy azonnali mentőakcióra, azonban ezzel nagy kárt okoznának a gólyáknak, hiszen a háborítatlanságot igénylő fekete gólyák számára már nem lenne biztonságos hely többé a fészek környezete, ezért könnyen elhagynák a területet.

A Gemenc Zrt. szakemberei számára továbbra is lényeges cél, hogy a magyar társadalomhoz minél közelebb kerüljenek olyan természeti jelenségek, amelyek megfigyelésével a természet szeretete megerősíthető, annak értékei pedig fontossá és átélhetővé tehetők. Az eddigi megfigyelések eredményei azt bizonyítják, hogy majdnem minden évben történt olyan szomorú eset, amikor a fiókák közül többen nem élték túl az első heteket, azonban Tóbiás és Sára (a szülőpár) a 2012. és 2018. közötti 7 évben 17 életerős fiókát nevelt fel, és a fiatal madarak július végén, augusztus elején sikeresen kirepültek - hívták fel a figyelmet. Hozzátették azt is, hogy az erdőgazdaság az érdeklődőket ezután is rendszeresen tájékoztatja hivatalos weblapján képes és szöveges összefoglalók segítségével.

