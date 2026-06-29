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Szuzuki Zion japán kapus gólt kap a 2026-os labdarúgó-világbajnokság F csoportja elsõ fordulójának Hollandia-Japán mérkõzésén az arlingtoni Dallas Stadionban 2026. június 14-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Albert Pena

Japán másként készül a büntetőkre a brazilok ellen

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Hétfő este brazil–japán derbi az egyenes kieséses szakaszban a foci-vb-n: Morijaszu Hadzsime, a japán labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya maga szeretné kijelölni, ki rúgjon 11-eseket, ha a nyolcaddöntőbe jutásért sorra kerülő houstoni összecsapás nem dől el 120 perc alatt.

A japánok a négy évvel ezelőtti katari vb-n úgy estek ki a horvátok elleni nyolcaddöntőben, hogy hárman is kihagyták a büntetőt. „Ezúttal ha eljön a tizenegyesrúgások pillanata, én szeretném eldönteni a rúgók sorrendjét, ahelyett, hogy a játékosok önként jelentkeznének, mint legutóbb” – mondta Morijaszu.

Az ázsiai gárda a holland-svéd-tunéziai csoportból veretlenül, egy győzelemmel és két döntetlennel került tovább másodikként, és most abban reménykedik, hogy története során először akár a döntőig is eljuthat.

A japánok októberben Tokióban 3-2-re legyőzték a brazilokat, ez a szövetségi kapitány szerint extra lendületet ad nekik.

„Hisszük, hogy képesek vagyunk nyerni, hisszük, hogy van erre esélyünk világbajnokságon is. Vannak, akik azt mondták, hogy Japán sötét ló lesz, ezt szem előtt tartva fogunk játszani” – tette hozzá Morijaszu.

A brazilok tartanak Japántól

Carlo Ancelotti, a brazil labdarúgó-válogatott szövetség kapitánya is emlékeztetett rá, hogy a japánok októberben 3-2-re verték csapatát Tokióban barátságos mérkőzésen. „Hasznos tapasztalat volt, megtudtuk, hogy Japán a világ egyik legjobb csapata. Teljes mértékben tiszteljük őket, és úgy fogunk felkészülni, mintha ez döntő lenne, mert számunkra ez felér azzal” – tette hozzá.

A mérkőzés magyar idő szerint 19 órakor kezdődik a legjobb 16 közé jutásért.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Japán másként készül a büntetőkre a brazilok ellen

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