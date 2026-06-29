Ancelotti sejtelmesen fogalmazott Nyemarról

Csak annyit jegyzett meg, hogy a 34 éves csatár képes 15 percnél többet is játszani.

„Végső soron attól függ, hogyan alakul a játék, és milyen helyzetben vagyunk az összecsapáson” – fogalmazott.

Neymar vádlisérüléssel érkezett a vb-re, az első két csoportmeccset kihagyta, majd a skótok ellen, a harmadik fordulóban a 75. percben állt be a brazil szurkolók hangorkánja közepette.

„Az elmúlt héten jelentős fejlődésen ment keresztül. Sajnos korábban nem tudott 15 percnél többet játszani, de most már elég jól teljesít ahhoz, hogy többet játsszon” – mondta Ancelotti, aki emlékeztetett rá, hogy a japánok októberben 3-2-re verték csapatát Tokióban barátságos mérkőzésen.

„Hasznos tapasztalat volt, megtudtuk, hogy Japán a világ egyik legjobb csapata. Teljes mértékben tiszteljük őket, és úgy fogunk felkészülni, mintha ez döntő lenne, mert számunkra ez felér azzal” – tette hozzá.

A találkozó magyar idő szerint 19 órakor kezdődik.