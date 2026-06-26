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Moszkva, 2018. június 14.Iker Casillas Európa- és világbajnok spanyol labdarúgókapus bemutatja a 2018-as oroszországi labdarúgó-világbajnokság trófeáját Oroszország - Szaúd-Arábia nyitómérkőzés kezdete előtt a moszkvai Luzsnyiki stadionban 2018. június 14-én. (MTI/EPA/Abedin Taherkenareh)
Nyitókép: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh

A vb-történelem egyik legjobb kapusa szerint 64 csapatos torna kellene

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Iker Casillas, a korábbi legendás spanyol válogatott kapus az X fiókján fejezte ki elégedetlenségét a jelenlegi lebonyolítási renddel kapcsolatban.

Szerinte még jobb lenne, ha 64 csapat szerepelne a világbajnokságon. (Mostanság 211 válogatott szerepel a FIFA-ranglistán…)

„Hatvannégy nemzeti csapatra kell áttérnünk a világbajnokságon. Nem győz meg ez a legjobb harmadik helyezett csapatok számolgatás” – írta, értetlenül állva a „legjobb harmadik helyezett csapatok” rendszere előtt, amely néha bonyolult számításokat von maga után minden mérkőzés után.

A FIFA már 2025 márciusában bejelentette, hogy elemzi azt a javaslatot, amely 64 csapattal bonyolítaná le a 2030-as világbajnokságot. Annak helyszíne Marokkó, Spanyolország és Portugália lesz rendeznének meg, három mérkőzéssel Argentínában, Uruguayban és Paraguayban, első vb centenáriumának tiszteletére.

A nagyrészt dél-amerikai szövetségek által favorizált projekt elsődleges célja, hogy még több mérkőzést vigyen a szubkontinensre a torna alatt.

A bővítés azonban nem tűnik népszerűnek. A több belső FIFA-forrásra hivatkozó RMC Sport szerint Gianni Infantino soha nem adott egyértelmű választ a kérdésben, ami arra utalt, hogy nincs az ötlet mellett.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    A vb-történelem egyik legjobb kapusa szerint 64 csapatos torna kellene

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