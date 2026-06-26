A vb-történelem egyik legjobb kapusa szerint 64 csapatos torna kellene

Szerinte még jobb lenne, ha 64 csapat szerepelne a világbajnokságon. (Mostanság 211 válogatott szerepel a FIFA-ranglistán…)

„Hatvannégy nemzeti csapatra kell áttérnünk a világbajnokságon. Nem győz meg ez a legjobb harmadik helyezett csapatok számolgatás” – írta, értetlenül állva a „legjobb harmadik helyezett csapatok” rendszere előtt, amely néha bonyolult számításokat von maga után minden mérkőzés után.

Hay que ir a 6️⃣4️⃣ selecciones en el Mundial. Esto de “mejores 3º” no me cuadra. ⚽️ — Iker Casillas (@IkerCasillas) June 26, 2026

A FIFA már 2025 márciusában bejelentette, hogy elemzi azt a javaslatot, amely 64 csapattal bonyolítaná le a 2030-as világbajnokságot. Annak helyszíne Marokkó, Spanyolország és Portugália lesz rendeznének meg, három mérkőzéssel Argentínában, Uruguayban és Paraguayban, első vb centenáriumának tiszteletére.

A nagyrészt dél-amerikai szövetségek által favorizált projekt elsődleges célja, hogy még több mérkőzést vigyen a szubkontinensre a torna alatt.

A bővítés azonban nem tűnik népszerűnek. A több belső FIFA-forrásra hivatkozó RMC Sport szerint Gianni Infantino soha nem adott egyértelmű választ a kérdésben, ami arra utalt, hogy nincs az ötlet mellett.